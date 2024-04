Santi Maratea, uno de los influencers más queridos del país por haberse puesto al hombro significativas causas solidarias, reapareció en redes tras varios días en silencio y contó que se bajó del proyecto del club de Ezeiza. ¿El motivo? Su papá tiene cáncer y él se enfocará en acompañarlo incondicionalmente mientras atraviesa la enfermedad.

“La primera noticia que les comparto, triste, al menos, triste para mí, es que me tuve que bajar del proyecto del club de fútbol de Ezeiza, que me hizo muy bien y muy feliz, al cual le dediqué mucho tiempo y energía, hasta me mudé allá para estar cerca y poder entrenar todos los días... Para aportarle al club adentro y fuera de la cancha”, comenzó Santi.

“El motivo por el cual tomé esta decisión es que mi viejo está con cáncer”.

SANTI MARATEA EXPLICÓ POR QUÉ DEJARÁ EL FÚTBOL TRAS CONOCERSE QUE SU PAPÁ ESTÁ ENFERMO

El influencer emitió un comunicado en sus historias de Instagram para dar detalles del delicado momento personal que atraviesa.

“El motivo por el cual tomé esta decisión es que mi viejo está con cáncer. Una bronca... Y bueno, no hay mucho para explicar, me imagino que entenderán de lo que estoy hablando. No me quiero poner triste y hablar del tema me pone así. No es momento de pensar en mi bienestar, sino en el de mi viejo y en el de mi familia”, indicó.

“A veces, hay que dejarse de lado para estar disponible para la persona a quien uno ama, más si esa persona la está pasando mal y te necesita. Me voy a enfocar en mi viejo y en mi familia, es lo que quiero hacer”, cerró Santi, a corazón abierto.