En medio de la preocupación de los argentinos por el brote de dengue, Juan Etchegoyen informó en su programa radial que Valeria Aquino, la expareja del Polaco, tuvo que ser internada “por un cuadro severo de dengue”.

“Quiero empezar el programa de hoy con una noticia fea, tiene que ver con la salud de Valeria Aquino, la ex pareja del Polaco que acaba de ser internada de urgencia después de contagiarse de dengue y por lo que me dijo tiene un cuadro severo”, aseguró el conductor en Mitre Live.

En este contexto, reveló qué habló con Aquino antes de la internación. “Me contó cuáles fueron sus síntomas y me confirmó que tiene la infección con serias consecuencias. La verdad es que la noté obviamente asustada con lo que le estaba sucediendo”, afirmó el periodista, con firmeza.

¿CÓMO SE SIENTE VALERIA?

Juan aseguró que Valeria le pidió ayuda al Polaco.

“Apenas se empezó a sentir mal, Valeria llamó al Polaco para que se haga cargo de Alma, la hija que tienen en común”, dijo Etchegoyen.

En este contexto, cerró revelando qué le dijo Aquino sobre sus síntomas. “Estoy muy mal, no puedo ni hablar; es un cuadro muy feo y fuerte. Ando muy mal, ya estoy en la clínica, me sacaron sangre pero hay que esperar. Estoy peor que ayer cuando empecé con síntomas. No puedo respirar bien y es peor que el covid, me voy a quedar internada”, cerró, preocupada.