Una vez más, Pochi (de la famosa cuenta de Instagram @gossipeame) y panelista de Empezar el día –el programa que conduce Yuyito González por Ciudad Magazine- dio que hablar con sus publicaciones en las redes. Y esta oportunidad, involucra a Juanita Tinelli y Rodrigo de Paul.

“Lo que sí, me parece que anduvieron divirtiéndose en el departamento de Rodrigo de Paul. En la foto de Juanita se ve el almohadón y la gorrita de él”, escribió Pochi con algunas fotos que prueban sus palabras.

Foto: Captura de Instagram Stories (@gossipeame) Por: Fabiana Lopez

“Yo sabía que, en su momento, Cande Tinelli y Coti Sorokin se habían juntado con Tini Stoessel y De Paul en Madrid”, agregó en el posteo que causó sorpresa y de la que se hicieron eco varios medios. Y cerró: “¡Hubo foto así que no creo que haya mala onda!”.

LA NUEVA VIDA DE JUANITA TINELLI

Una vez más, el clan Tinelli se convirtió en noticia luego de que Lucas Bertero hablara en detalle del rotundo cambio de vida que hicieron Juanita y Francisco, los hijos que Marcelo Tinelli tuvo con Paula Robles.

Así lo explicó el propio panelista de Mañísima (el programa que conduce Carmen Barbieri por eltrece) en vivo: “Te voy a hablar de un cambio radical de vida de algunos de los hijos de Marcelo Tinelli. Un cambio total de vida de chicos jóvenes que han hecho un vuelto gracias a otro integrante de la familia”, comenzó diciendo el periodista.

Foto: Web

Más tarde, develó el misterio: “Se han volcado hacia el budismo. Hace un tiempo largo que Paula Robles, la mamá de Juanita y Francisco Tinelli, se volcó al budismo y ellos acaban de recibir la ley máxima del budismo, vamos a decir que están recibidos”.

“El budismo no es una religión teísta, es no teísta; no hay ningún Dios para adorar y es simplemente para mejorar uno como persona, para poder después modificar el entorno”, cerró Bertero ante las cámaras.