Juanita Tinelli, enfocada en su carrera de modelo, volvió a marcar tendencia con un sensual outfit que fue bien recibido por sus seguidores. En esta oportunidad, combinó una microbikini con la prenda del momento, el bóxer.

La hija más chica de Marcelo Tinelli, quien también es papá de Candelaria y Micaela, se animó al bóxer ceñido al cuerpo. Esta vez, eligió uno de color azul. Y lo combinó con el corpiño de una microbikini negra, clásica pero con profundo escote.

Tiempo atrás, Juanita también había sorprendido al dejar al descubierto su ropa interior. En esa oportunidad, eligió una falda tiro bajo para que se le vieran las tiras de su ropa interior. ¡Trendy!

JUANITA Y FRANCISCO TINELLI CAMBIARON DE RELIGIÓN

Una vez más, el clan Tinelli se convirtió en noticia luego de que Lucas Bertero hablara en detalle del rotundo cambio de vida que hicieron Juanita y Francisco, los hijos que Marcelo Tinelli tuvo con Paula Robles.

Fran y Juanita Tinelli, los hermanos sean unidos (Foto/Instagram).

Así lo explicó el propio panelista de Mañísima (el programa que conduce Carmen Barbieri por eltrece) en vivo: “Te voy a hablar de un cambio radical de vida de algunos de los hijos de Marcelo Tinelli. Un cambio total de vida de chicos jóvenes que han hecho un vuelto gracias a otro integrante de la familia”, comenzó diciendo el periodista.

“Se han volcado hacia el budismo. Hace un tiempo largo que Paula Robles, la mamá de Juanita y Francisco Tinelli, se volcó al budismo y ellos acaban de recibir la ley máxima del budismo, vamos a decir que están recibidos”.

Juanita Tinelli con minivestido ajustado. (Foto: Instagram/@juanittinelli1).

“El budismo no es una religión teísta, es no teísta; no hay ningún Dios para adorar y es simplemente para mejorar uno como persona, para poder después modificar el entorno”, cerró Bertero ante las cámaras.