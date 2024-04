En A la Barbarossa analizaron a fondo el cambio de actitud de Mauro Dalessio en Gran Hermano 2023 y Noe Antonelli sorprendió a todos con su comentario.

La panelista sostuvo que hoy en día Mauro, el joven que tiene un apasionado vínculo con Juliana “Furia” Scaglione, es el mejor jugador del reality y fue abucheada por el equipo. Desde la conductora, Georgina Barbarossa, hasta Rosina Beltrán, que fue de invitada, se levantaron del living “indignadas”.

NOE ANTONELLI FUE ABUCHEADA POR SU OPINIÓN SOBRE MAURO DE GRAN HERMANO 2023

Ferviente seguidor de GH, Gastón Trezeguet comenzó dando su opinión sobre la relación de Mauro y Furia. “Mauro sabe en qué momento Furia le va a soltar la mano. Lo va a cagar cuando ella quiere”, dijo el panelista y el exintegrante de Gran Hermano 2001.

Luego, Rosina explicó por qué siempre nominaba a Dalessio: “Yo a Mauro no le entendía mucho el juego. Lo veía perdido en la casa y que no lo estaba disfrutando… No me parecía un estratega”.

Con una contundente opinión formada, Noe tomó la palabra y se refirió a las recomendaciones que Dalessio les dio a sus compañeros para sacar a Furia de la casa.

“Mauro no les explica con maldad a los chicos cómo destruir a Furia. Les dice ‘chicos, sean vivos. A ella le encanta hacer este show de llamar la atención y hacerse la víctima. Denle un plato de comida. Intégrenla’. Lo dice con buena onda”, dijo la panelista.

Acto seguido, Antonelli descolocó a todos: “Y voy a decir otra cosa, Mauro terminó siendo hoy el mejor jugador de la casa”.

“¿Qué?”, reaccionaron las ex GH 2023 Rosina Beltrán y Florencia Cabrera, haciendo montoncito con sus manos, mientras todo el equipo de A la Barbarossa se levantaba del sillón y se retiraba fingiendo indignación. “Chau, chau. Nos vamos”, dijo Georgina, con humor.

Sin dar marcha atrás, Noe expresó: “Y lo voy a repetir: hoy Mauro es el mejor jugador de la casa. No está en contra de nadie. Está a favor de los dos grupos. Los dos grupos lo protegen. Hoy es el mejor jugador”.