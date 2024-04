La mamá de Nicole Neumann, Claudia, habló con Socios del Espectáculo por primera vez tras las acusaciones que la modelo hizo en su contra, en una entrevista en la que la trató de ladrona.

“¿Todo lo que dijo Nicole es mentira?”, le preguntó Matías Vázquez y ella contestó: “Sí. Ella empezó a los 12, yo tuve que dejar mi carrera de psicóloga y mis clases en la Universidad porque tenía que acompañarla”.

“Y después fui la representante a partir de los 15. Sí, obviamente yo cobraba una comisión, pero es lógico, que igual le cobraba menos que cualquier otro representante, ¿no? Eso también es cierto”, agregó contundente.

Entonces, explicó harta: “Yo no hablé nunca pero ahora me saturó, no sé por qué no me puede soltar, si yo no la molesto, no le pedí nada. Ella decidió que no quería verme y bueno, está bien... es una desagradecida”.

LA MAMÁ DE NICOLE NEUMANN REVELÓ CUÁNDO VIO A LA MODELO POR ÚLTIMA VEZ

La mamá de Nicole Neumann respondió en diálogo con el programa de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich cuándo fue la última vez que la vio a la modelo.

“La última vez que la vi... a ver, yo creo que hace dos años que estamos acá. Y me dio daño antes, porque ahí le agarró algún ataque de esos que tiene y no la vi más”, dijo Claudia.