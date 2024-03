En medio de felicidad que vive después de que nacieran sus hijas Laia y Aimé, frutos de su relación con Thiago Medina, Daniela Celis compartió con sus seguidores cómo vive esta nueva etapa de su vida como madre primeriza de sus gemelas y no dudó en compartir sus tips para aquellas madres que están pasando por su misma experiencia.

“Soy madre primeriza y hacerles upa no significa malcriarlas. Es mimarlas, contenerlas y generar una linda conexión”, se la escuchó decir a la exparticipante de Gran Hermano, en un video que subió a Instagram, en el que se la ve teniendo a upa a sus pequeñas.

Foto: Captura de Instagram (@danielacelis01) Por: Fabiana Lopez

“Soy madre primeriza y no hay que darles besos ni en las manos, ni en los cachetes. Soy madre primeriza y si fumás, mejor traete una muda de ropa porque si no, no las levantás. Soy madre primeriza y obvio que saco tips de TikTok”, agregó, divertida.

Y cerró en la publicación que cosechó muchos likes y mensajes cariñosos de sus seguidores: “Soy madre primeriza y solamente le hago caso al pediatra; a lo que dice la gente, no. Soy madre primeriza y no las despierto para comer, les doy cuando tienen hambre. Soy madre primeriza y cuando llegás, hay que lavarse las manos con jabón y después te ponés alcohol. Soy madre primeriza y obvio que les doy lactancia mixta, fórmula y teta. Soy madre primeriza y si estás enfermo, ni vengas”.

DANIELA CELIS CONTÓ TODA LA INTIMIDAD DEL PARTO DE SUS GEMELAS

En medio de la emoción que vive en sus primeras horas después de haber dado a luz a Aimé y Laia, las gemelas que tuvo con Thiago Medina, Daniela Celis contó varios detalles de lo que vivió en la cesárea.

“Aparezco en modo madre. Me bañé, ya me levanté, caminé. Saben que tenía cesárea. ¿Qué más? Las bebés ya comieron tres veces. Están durmiendo abrazadas”, comenzó diciendo la flamante mamá en unos videos que compartió en Instagram Stories.

Foto: Captura de Instagram Stories (@danielacelis01)

“Yo también ya almorcé. El papi, no nos podemos quejar, un diez... Un 9,50 hay que esforzarse un poquito más”, agregó, divertida, dejando en claro la gran ayuda que recibe de su pareja, a quien conoció por su paso por Gran Hermano.

“Tengo grabado el video de la cesárea. Lo grabó Thiago. Yo pensé que se iba a ver así (mueve la cámara) porque estaba temblando. Pero no, bastante bien su pulso. No se desmayó, se la re bancó”.

