Analía Franchín expresó su bronca sin filtros en A la Barbarossa por los nuevos ingresos en la casa de Gran Hermano 2023.

Luego de que se sumaran cinco participantes nuevos, regresaran otros jugadores en el repechaje y por el Golden Tickets, la panelista expuso su malestar por las visitas de Alfa y Ariel, ex GH 2022.

LA FURTIA DE ANALÍA FRANCHÍN POR EL INGRESO DE NUEVOS PARTICIPANTES EN GRAN HERMANO

“Menos mal que no estoy ahí adentro... Yo ya hubiese hecho un desastre ahí adentro. ¡Qué pesados!”, dijo Analía, desaprobando la estadía temporal de Alfa y Ariel en la casa de Gran Hermano.

Enérgica, Franchín continuó: “Me altera que sigan metiendo gente. Yo me voy a la mierda. Es agotador. Cuando vos querés ver la luz al final del túnel te meten más personas. Me altera”.

“Hay más gente en las camas”, puntualizó Franchín. Y Georgina Barbarossa apuntó: “Más olor”. Y Analía asintió con contundencia: “¡Más olor! Eso es lo que pensé. Más olor”.