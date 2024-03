Georgina Barbarossa reaccionó sin filtros ante las humoradas de Analía Franchín y Pía Shaw sobre su peinado en A la Barbarossa.

Por motivos sindicales, la conductora se peinó sola, las panelistas le encontraron un parecido que la indignó y Barbarossa se despachó con un exabrupto al aire.

“Son unas yeguas, chicas. Me tratan muy mal. Parece que me quieren, pero les juro que no”, dijo Georgina, mientras Franchín mostraba a cámara una foto de Yiya Murano, conocida como la envenenadora de Monserrat. La señora asesinó a dos amigas y a una prima con cianuro.

Sin contener la risa al ver la imagen de Murano en pantalla, Barbarossa agregó: “Me están diciendo que estoy igual a Yiya Murano”.

Seria, continuó: “Yo les voy a explicar una cosa. Por el tema de los paros, que me adhiero con mis compañeros, la peluquería me la tienen que hacer en dos segundos y con la humedad que hay, hoy me peiné yo, como el culo. Pero lo hago con amor”.

LA DESOPILANTE ANÉCDOTA DE ANALÍA FRANCHÍN CON YIYA MURANO

Tentada de la risa junto a Pía, Analía sorprendió a todos en A la Barbarossa al contar que fue al casamiento de Yiya Murano y que la ayudó con el peinado “porque tenía un hueco en la cabeza”.

“Si ustedes ven bien de cerca, a Yiya le falta un pedazo de cabeza. Yo fui al casamiento de Yiya”, contó Franchín.

Picante, Georgina reaccionó: “¿Y lo decís orgullosa? ¡Andá a cagar!”.

Acto seguido, Analía redondeó su anécdota con Yiya: “La ayudé a acomodarse el pelo. Tenía un hueco acá, en la cabeza, entonces ella se bajaba el pelo para tapárselo. Hoy vos (Georgina) te bajaste el pelo”.

Tomando con humor la chicana, la conductora le contestó: “Chicos, a Susana no le hacen esto. A Mirtha tampoco”. Y Pía Shaw finalizó el divertido momento televisivo: “Tu tema es el flequillo”.