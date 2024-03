A menos de un mes de confirmar en las redes sociales que están esperando un bebé, Kun Agüero y Sofía Calzetti le contaron a LAM que será una nena y revelaron por qué se podría llamar Olivia.

“Olivia es uno de los nombres”, le dijo la feliz embarazada al notero de Ángel de Brito, sin terminar de confirmar por completo la noticia.

Acto seguido, el exfutbolista dijo que Olivia es un nombre que escogió Sofía y lo argumentó: “Es el que está en mente, pero puede que cambie. Si era varón no teníamos nombre. Benjamín también nos ayudaba y me decía ‘pa, no encuentro un nombre. Que sea nena’”.

POR QUÉ LA HIJA DEL KUN AGÜERO Y SOFÍA CALZETTI PODRÍA LLAMARSE OLIVIA

En ese marco, Calzetti explicó la elección del nombre que podría variar de acá a septiembre, mes en el que su niña llegará al mundo.

“Queríamos nena sí o sí… Olivia es un nombre que a mí me gustó. Creo que es un nombre internacional, en todo el mundo es el mismo, y nosotros por ahí tenemos planes de vivir en Miami”, dijo la influencer.

Y agregó: “Había otros nombres dando vuelta, pero eran muy de acá, y decíamos ‘no sé si la van a poder nombrar en la lista del colegio’”.