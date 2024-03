Oriana Sabatini habló en una entrevista para Noche al Dente sobre los problemas de alimentación: “Paulo me acompañó mucho y me ayudó a ser quien soy hoy, somos un equipo”.

“Yo quería llamar la atención, estaba muy influenciada por todo lo que consumía en revistas, videos, artistas. No estaba en un buen lugar mentalmente y mi manera de pedir ayuda era ese”, dijo la actriz.

“¿Y qué te hizo el click para decir ‘che, lo quiero compartir’?”, le preguntó el conductor y ella contestó: “Me pasó que a mí me habían matado mucho la primera vez que salieron unas fotos con Paulo”.

Oriana Sabatini en Noche al Dente.

“En programas me destruyeron mal, me criticaban mi cuerpo. Yo comparaba las fotos que me habían sacado los fotógrafos con las de Instagram y me daba bronca”, confesó la hija de Cathy Fulop.

“Tenía ganas de decir ‘para estar así estoy cagada de hambre y en la otra estoy de una semana de atracones. Y más allá de que mi peso fluctúe, ¿qué carajo les importa?”, sentenció.

ORIANA SABATINI, SINCERA SOBRE LAS CRÍTICIAS QUE RECIBÍA DE SU CUERPO

En diálogo con Fer Dente, Oriana Sabatini remarcó cuánto la afectaba las críticas que recibía de su cuerpo: “Me hacía mal ver esos comentarios y escuchar a las personas que decían todo eso de mí”.

“Mientras yo me estaba volviendo loca por pasar un trastorno y ver cómo solucionarlo. Y todo eso me hizo mejorar mucho el lugar en el que pongo mi cabeza en estos días”, dijo la cantante.