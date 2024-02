A tres meses de la romántica propuesta de casamiento que Paulo Dybala le hizo a Oriana Sabatini en Italia, Catherine Fulop habló de la boda y reveló la contundente “advertencia” que su hija le había hecho su hija al futbolista si no firmaban la libreta roja.

“El 20 de julio, en Buenos Aires. El casamiento lo organiza Claudia (Villafañe) y como Ori no se puede hacer el vestido acá, escogió a Dolce & Gabbana como diseñador. Va a tener cambios Va a ser una boda muy clásica”, contó Cathy, emocionada, en nota con Socios del Espectáculo.

CATHERINE FULOP CONTÓ LA ADVERTENCIA DE ORIANA SABATINI A PAULO DYBALA SI NO SE CASABAN

Al igual que su hija, quien reaccionó sorprendida cuando Paulo se arrodilló ante la Fontana di Trevi para pedirle casamiento, la actriz y conductora venezolana asumió: “Al tema del casamiento yo ya le había dado de baja. Cuando me vinieron con la sorpresa, que nos llamaron desde Roma, dije ‘¿¡qué!? ¡Mentira!’”.

“Porque él le decía ‘¿para qué te querés casar? Yo no me voy a casar nunca’. ‘Yo no me caso’”, reveló.

Acto seguido, Cathy reprodujo la respuesta que su hija le daba al futbolista, ¡con advertencia incluida! “Y Ori le decía ‘no te casás y yo no voy a tener hijos. No vamos a tener hijos si no nos casamos’”, contó Fulop, sin filtros.

“Él decía que no se iba a casar nunca. Y Ori le decía ‘no te casás y yo no voy a tener hijos. No vamos a tener hijos si no nos casamos’”, contó Fulop.

CÓMO FUE EL PEDIDO DE CASAMIENTO DE PAULO DYBALA A ORIANA SABATINI

A cinco años de comenzar a escribir su historia de amor con Oriana Sabatini, Paulo Dybala sorprendió a su novia con una romántica propuesta de casamiento en la Fontana di Trevi, Italia, afines de octubre de 2023.

Como en los cuentos, el futbolista se paró delante de la actriz y cantante, se arrodilló y le hizo la especial propuesta y le entregó un lujoso anillo.

“El otro día el amor de mi vida me pidió casamiento y le dije que sí. Soy la más feliz del mundo”, expresó Oriana tras la propuesta matrimonial de Dybala, que la sorprendió hasta a ella.