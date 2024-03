La artista argentina Mimi Rose ha lanzado su más reciente sencillo titulado “Se Me Van Las Ganas”. Este es el primer lanzamiento como primicia de su álbum “Del amor nadie sale ileso”.

Producida por Alejando “Aleo” Neira y compuesta por Mimi, Se Me Van Las Ganas es mucho más que una canción, es un himno de empoderamiento personal.

A través de este álbum, la cantautora nos cuenta que busca inspirar a sus oyentes a valorarse más, y a no permitir que los traumas o las heridas de otras personas se conviertan en nuestras heridas también.

MIRA EL VIDEO DE “SE ME VAN LAS GANAS”

QUÉ DIJO MIMI ROSE SOBRE SU ÁLBUM “DEL AMOR NADIE SALE ILESO”

Con tan solo 29 años, Mimi Rose ha trabajado como cantante con artistas de renombre mundial como Christina Aguilera, Shakira, María Becerra y como compositora junto a artistas como Noel Schajris de Sin Bandera, Denise Rosenthal y Mario Domm de la banda Camila.

Mimi Rose

-¿Hay algún aspecto de tu vida personal o experiencias personales que influyeron en la creación de este nuevo sencillo o en tu música en general?

-Yo creo que esta necesidad de canalizar mis emociones. Mi piano se volvió mi mejor psicólogo. Una característica mía que adopté a través de los años es que yo canto mis sentimientos todo el tiempo (se ríe). Puede ser desde algo tonto, como cuando se me cae el café en la mañana y canto “oh no no no no no!” muriendo de risa, o algo más profundo como lo fue en este tema. La música me enseñó a transformar mis emociones negativas en algo positivo a través del arte. Y cantarlo con felicidad a todo pulmón.

-¿Qué papel juegan las letras en tus canciones? ¿Prefieres escribir sobre experiencias personales o explorar temas más universales?

-Las letras son TODO. Soy muy creyente de que las palabras son magia, pueden ser el principio o el fin de tu felicidad, por eso son tan importantes. La verdad me dejo llevar por mi creatividad, cuando uno está viviendo algo en particular uno tiende a hablar mucho de experiencias personales. En mi caso, me hice conocida como compositora antes de lanzarme como artista, y cuando estás escribiendo para todo el mundo te toca poder adaptarte a temas universales. Para mí, fue un estudio constante, aprender de quienes me rodean o inspiran. Estar día a día en la búsqueda de nuevas ideas.

Mimi Rose

-¿Cómo te sientes acerca del proceso creativo de componer música en comparación con interpretar en vivo?

-Fueron dos cosas que tuve que aprender, y dos cosas que parecen estar ligadas pero son muy diferentes y muy difíciles. El proceso creativo es distinto para cada persona, en mi caso, para que la creatividad me rinda al máximo debo dedicarme todos los días un ratito a escribir mi diario, tener un tiempo a solas, disfrutar de algo cotidiano con mi mente, mi alma y cuerpo, sin ruido externo. Casi como una meditación. No siempre tengo tiempo de hacerlo, pero cuando lo hago me siento súper alineada y conectada con mi creatividad. Interpretar es algo bastante opuesto, porque en vez de estar a solas estás rodeado de gente que te está mirando todo el tiempo. Se trata de saber fluir en el escenario, de ser espontáneo. Eso me costó mucho al principio porque yo era un poco más rígida y estructurada. Me manejaba más con mi cabeza que con mi corazón. Y el escenario me enseñó a disfrutar y a soltar el control. También me enseñó que un error no nos define, si una nota te sale mal no quiere decir que seas más cantante. Tu manera de manejar las imperfecciones te convierte en un artista.

Mimi Rose

-¿Cuál es tu canción favorita del nuevo álbum y por qué?

-¡Qué pregunta tán difícil! Me gustan muchas, pero mis dos favoritas son “Se Me Van Las Ganas” y “Del amor nadie sale ileso” porque son dos canciones que sanan. La primera porque trae empoderamiento, y la segunda, porque viene cargada con un sentimiento de gratitud, y un sentimiento de complicidad con el universo. Esa canción me enseñó que aunque a veces las cosas duelen, y no salen como las planeamos, todo lo que pasa en tu vida es perfecto, aunque no lo puedas ver en el momento. Porque te lleva a otros lugares en donde tenías que estar.