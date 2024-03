Mercedes Ninci compartió hace unas horas un posteo en sus redes revelando que habían ingresado a robar a su casa a la madrugada, y mostró en detalle con un video cómo quedó su hogar con sus pertenencias revueltas.

Esta mañana, la periodista dialogó con el programa Mañanísima, de eltrece, y en entrevista con Chino Leunis (quien está reemplazando a Carmen Barbieri estos días) y dio más detalles de lo que le sucedió mientras estaba en su casa con su familia.

Por: Estefania Lisi

“Hace unas semanas nos habían manipulado la cerradura, habían querido entrar. Yo lo había contado en el programa de Eduardo Feinmann en Mitre. Había avisado también a la Secretaría de Seguridad. Pero bueno, qué sé yo, no sé. También fue un error mío, y esto es importante para que la gente lo sepa. Hay que llamar al 911 para que quede registrado”, explicó la periodista sobre un episodio que vivió hace un tiempo y sobre el que especula que podría haber relación con lo ocurrido en las últimas horas.

CÓMO FUE EL VIOLENTO ROBO QUE SUFRIÓ MERCEDES NINCI EN SU CASA

Tras comenzar contando que tendrá que cambiar la cerradura de su casa, Mercedes reveló en Mañanísima los duros detalles del violento robo que sufrió esta madrugada en su casa: “Lo que hicimos fue lo siguiente. Buscábamos teléfonos, no encontramos ningún teléfono. Pero ellos nos habían dicho ´los teléfonos los vamos a esconder a todos para que ustedes nos llamen a la policía’”.

Y siguió: “Pero a nosotros no nos interesan los teléfonos. Ni las computadoras. Yo temblaba que le robaran a Malera la computadora con la que edita cine. Porque ahí tenía mucho material. Pero no. Qué raro. Entonces, buscamos los teléfonos. No los encontrábamos por ningún lado. Nos asomamos a la calle, no veíamos a nadie. Entonces, uno de los chicos encontró el teléfono. Yo llamé a Horacio Caride, a mi jefe de la radio, que además es mi amigo, para avisarle. Pero primero llamé al 911. Y después llamé a la radio porque aparte yo entro a la madrugada. Tenía que avisar”.

“Y yo creo que dos horas. No sé, fue una vida. Cuando estás agachada con todos tus chicos así... No, es tremendo. Que viste que, por ejemplo, qué sé yo, una tenía ganas de ir al baño... No sabés qué te puede pasar”.

Sobre el tiempo que duró el episodio, Mercedes aseguró: “Y yo creo que dos horas. No sé, fue una vida. Cuando estás agachada con todos tus chicos así... No, es tremendo. Que viste que, por ejemplo, qué sé yo, una tenía ganas de ir al baño... No sabés qué te puede pasar. No sabés si... Yo lo veía al jefe que estaba tranquilo, pero los otros dos estaban más exaltados. Se ve que pensaban que era millonaria, no sé”.