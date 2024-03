Isabel De Negri fue expulsada de Gran Hermano 2023 en medio de la segunda ola de repechaje. Muy triste por esta situación, Juliana “Furia” Scaglione le escondió un regalo en la valija para que no se olvide de ella. Y la participante, castigada por brindar información del exterior, se emocionó al verlo.

Ya de vuelta en su casa, Isabel compartió a través de sus stories de Instagram el cariñoso mensaje que Furia le escribió con un lápiz labial en un papel, ya que en el reality no hay lapiceras. Y le contestó con la misma ternura, aunque su compañera, que sigue en pie en el reality, podrá verlo tiempo después.

“Esta es la prueba más increíble de lo grande que es Furia. Esto me envió cuando hizo mi valija. Junto a Cata y Virginia... No juzguen a las personas antes de conocerlas”.

“Isabel, te quiero. Furia”, le dijo. “Esta es la prueba más increíble de lo grande que es Furia. Esto me envió cuando hizo mi valija. Junto a Cata y Virginia... No juzguen a las personas antes de conocerlas”, sentenció defendiendo a su amiga, quien es adorada y criticada con la misma intensidad por cómo se maneja en la casa.

LA DESPEDIDA DE ISABEL DE NEGRI Y LA REACCIÓN DE SUS COMPAÑEROS DE GRAN HERMANO

“Sinceramente, no creo haber dicho nada. No se pongan mal. Yo estoy bien y no hay problema”, dijo Isabel, lista para abandonar la casa.

Afectada por la situación y luego de establecer un vínculo más cercano con la reciente expulsada, Furia le dijo: “Dejame abrazarte”.

E Isabel insistió, ante la mirada atónita de sus compañeros y el llanto de Virginia Demo: “No sé qué dije. Ahora me lo van a decir. Lo que dije fue sin intención. No me di cuenta”.

“Sinceramente, no creo haber dicho nada. No se pongan mal. Yo estoy bien y no hay problema”.

Y Juliana le contestó: “No me dijo nada. Cosas que yo ya sé. Yo estoy acá hace tres meses y sé quién es quién acá adentro”.

Con bronca y buscando que sancionen a Damián Moya, a quien acusó de “jugar sucio”, Catalina Gorostidi expresó: “Si vamos a sancionar, vamos a sancionar a todos. Sé justo Gran Hermano”.

Sintiéndose damnificada con lo ocurrido, Furia agregó: “A Licha le dijo algo muy importante, a mí no me dijo nada para que yo pueda satisfacerme en el juego. Me implican a mí en una cosa que nada que ver. No me dio información que yo no sepa”.