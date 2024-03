En medio de las graves acusaciones a Roberto Pettinato por acoso sexual, uno de sus hijos, Felipe Pettinato, según Juan Etchegoyen, tuvo que volver a ser internado en la fundación Eira, centro especializado para tratar adicciones. “Yo recibí un dato esta mañana y con el correr de las horas pude comunicarme con el entorno cercano al mediático que me ratifica la información”, expresó el comunicador en Mitre Live.

“Lo que me llegó a mí es que la situación en el exterior era inmanejable y que la familia Pettinato optó por una nueva internación para que se pueda recuperar, aunque no es fácil. Pregunté a la familia donde está internado, pero me dicen que no quieren decir dónde está su familiar, aunque la persona que me cuenta la data me dice que volvieron a internarlo en la fundación Eira, donde estuvo previamente, pero esto no está confirmado”, aclaró Etchegoyen.

Antes de cerrar, aclaró que la internación no se habría dado en las últimas horas, si no hace meses. “No quiero confirmar que esto se debe a una recaída hasta que alguien de la familia hable, pero todos los caminos conducen a esto; hay que ser cuidadosos con lo que se dice. Quiero marcar algo importante: esto que te estoy contando no fue en las últimas horas, tiene casi dos meses y recién sale a la luz por la información que te estoy recibiendo”, cerró, contundente.

TAMARA PETTINATO APOYÓ A FELIPE TRAS LA MUERTE DE MELCHOR RODRIGO

El aniversario de la confusa muerte de Melchor Rodrigo en el departamento de Felipe Pettinato, en coincidencia con el alta médica transitoria del hijo de Roberto Pettinato en el tratamiento contra sus adicciones, Tamara Pettinato bancó fuerte a su hermano.

“Querer ensuciar a Felipe no va a solucionar nada. Que la Justicia haga su trabajo con prudencia y profesionalismo como lo viene haciendo”, planteó la periodista en un posteo de Instagram.

“Como todos saben, no suelo hablar de la causa, ni del trabajo que está haciendo la Fiscalía sobre el caso que involucra a mi hermano Felipe, a pesar de las barbaridades que, lamentablemente y desde la semana pasada, a diario solemos escuchar y leer”, había aclarado al arrancar su publicación.

Al final, Tamara elogió la labor de la Justicia en la causa que investiga la participación de su hermano Felipe en la muerte de Melchor, el psiquiatra que lo trataba.

“Quiero destacar el Comunicado de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°25 de la semana pasada, al que pocos medios dieron difusión, con algunas aclaraciones pertinentes sobre las distintas versiones periodísticas que se fueron generando, que nada tenían que ver con el contenido de la causa”, cerró.