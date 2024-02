La acusación mediática que Fernanda Iglesias hizo contra Roberto Pettinato respecto de que él la abusaba sexualmente sorprendió a Amalia Granata, quien reafirmó el rumor de que el exconductor de Duro de Domar y la panelista eran pareja, y subió la apuesta.

“Nosotros sabíamos que ellos tenían una relación. Después ella dice otra cosa y está perfecto”, aseguró en Socios del Espectáculo.

Y continuó desafiante: “Como lo contó en la tele estaría bueno que lo cuente en la Justicia”.

En ese momento Nancy Duré argumentó que es el abuso es un delito intramuros complicado para determinar, pero la legisladora de la ciudad de Santa Fe enfatizó: “Hay un montón de causas que se prueban. Lo que pasa es que muchas mienten y no quieren ir a la Justicia porque va a decir que ‘no hubo abuso’, como pasó con Andrea del Boca y su hija”.

Sin mencionar explícitamente a Fernanda, Amalia explotó: “La fácil es decir que la Justicia se lava las manos, pero va a dar un veredicto que no conviene”.

Al final, Adrián Pallares recordó que Fernanda Iglesias no hizo la denuncia judicial correspondiente “porque es revictimizarse”, y Amalia Granata ironizó: “¿Sentarse en la tele a contarlo qué es?”.

LA FUERTE DEFENSA DE AMALIA GRANATA A ROBERTO PETTINATO

“Lo que sabíamos era que tenían una relación consentida mutuamente”, insistió la legisladora por la ciudad de Santa Fe.

Ahí, aclaró: “Yo no trabajaba con ellos. Con ella no trabajé. Lo sabía por la familia. Si ellos dejaron de tener una relación y pasó algo que ella no quería lo desconozco”.

“Yo vi cómo las que trabajaban conmigo venían, se le tiraban, lo buscaban, gateaban, franeleaban. Era todo demasiado explícito”, cerró Amalia Granata en defensa de Roberto Pettinato.