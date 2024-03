Roly Serrano (68) chocó contra otro vehículo el domingo en Baradero, donde sufrió un traumatismo de tórax y un traumatismo de cráneo. El actor fue internado en terapia intensiva y su representante informó que el actor “está estable” y que continúa con asistencia de “respirador artificial”.

Su salud sufrió un deterioro en las últimas horas, luego de ser trasladado desde Baradero a la Ciudad de Buenos Aires, tras haber chocado a la madrugada en la ruta 9.

“Está en coma inducido”, confirmó el Chino Leunis en Poco Correctos (eltrece). El conductor lamentó que el actor estuviera intubado: “Roly está peleando por su vida en estos momentos”.

LA ÚLTIMA NOTA DE ROLY SERRANO ANTES DE SU ACCIDENTE, EN LA QUE HABLABA SOBRE SUS GANAS DE VIVIR

Previo al accidente, el actor habló con Ornella Flench, conductora de Emprendi2 por Ciudad Magazine y decía lo siguiente:

Ya estoy con ganas de volver a casa, soy muy familiero. Esta profesión depende de que te guste tu trabajo, de vos... en insistir, de algún productor y a veces dan ganas de bajar los brazos”.

A veces parece un virus que entra en el cuerpo y no querés hacer otra cosa. Amás tanto esta profesión que no querés hacer otra cosa y duele cuando no podés hacerlo.

El actor es actor y puede tener suerte de estar en tv y cine pero el actor es el que también está arriba de un escenario o un galpón. La idea es que estés vos y el público. O en una plaza y que la gente lo vea a través de la gorra. Hay mil maneras de trabajar.

Soy un emprendedor actuando de la manera que dije. Antes decíamos que la televisión te pudría el cerebro, teníamos que ser trabajadores de la cultura. Muchas veces elegí hacer algo porque me gustaba y no por el dinero y eso me abrió otras puertas.

Yo ya vendí obras pero esta obra es otra cosa donde es muy difícil todo. A mi me quedó el pensamiento de antes donde hay que adaptarse al acercarse a la fuente y no pretender hacer grandes producciones sino buenas y que la gente quiera verla. Yo tengo el reconocimiento y es a favor.

En el peor momento pensé en hacer una obra de cámara. No sabíamos en lo que nos metemos.

Yo me operé y el director también y como anécdota de esa situación surgió Rolando. Ese temor que no sabés si te vas a despertar, con ese miedo. Y cuando volvés es un tiempo de reflexión, de mejorar tu vida, de modificar todo lo que no está bueno en vos, las malas actitudes.

Cuando sos adulto ya no tenés la fuerza para llevarte el mundo por delante pero sí la paz y la sabiduría.

El programa continúa su misión de inspirar y apoyar a emprendedores de todas las áreas, proporcionando un espacio valioso para compartir experiencias y conocimientos.