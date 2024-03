Tras varias semanas de conflictividad, Agostina vio su estrategia truncada este domingo cuando Lisandro quedó eliminado frente a Juliana “Furia” Scaglione y, a los gritos, le pidió a Santiago del Moro salir de la casa por supuestas “amenazas de muerte” de la entrenadora.

Furia y Agostina se dijeron de todo en el careo que hubo en "Gran Hermano 2023". (Foto: captura Telefe)

“Santiago, yo decido abandonar la casa en este momento. Yo no voy a vivir con una mina que me amenaza de muerte”, acusó Agostina, apenas Del Moro pronunció el nombre de Lisandro, y mientras este se abrazaba con su grupo de “Spider-Mans”.

“A ver, pará, pará un minuto” dijo Del Moro y le señaló a la policía: “Agostina, este es el momento de Lisandro, pero si te querés ir, las puertas están abiertas para vos y para los que se quieran ir. Siempre estuvieron abiertas, chicos. Si querés irte, agarrá tu valija y dejá la casa”.

QUÉ DIJO AGGOSTINA CUANDO SANTIAGO DEL MORO LA INVITÓ A ABANDONAR LA CASA DE GRAN HERMANO 2023

En este sentido, totalmente seguro de que no hay registros de amenazas de Furia a Agostina por parte de la producción del reality de Telefe, Del Moro invitó a la agente de policía al confesionario, donde ella insistió con esta versión para justificar su decisión.

“Yo no te quiero convencer de nada. Si vos y cualquiera se quiere ir, se puede ir”, comenzó Del Moro, que le recordó que su decisión es definitiva. “Tengo miedo, Santi, de que esta mina me clave... Se lo dije a Gran Hermano ayer: yo no puedo ir a dormir a mi pieza, tengo que ir a dormir a la pieza de los chicos porque no sé si me clava un cuchillo”, expresó Agostina.

“Me dijo ‘Te voy a matar’.¿Vos sabés la cantidad de homicidios y femicidios que existen después de una amenaza?. ¿Lo sabés? Las leyes acá se están muy mal. O sea, tiene que haber treinta amenazas para que hagan algo. No, gente, primero está mi vida”, argumentó Agostina, plantada en su decisión, por lo que Del Moro le aseguró que se iría en los próximos minutos.

