La 96ª edición de los Oscar podría ser una coronación para “Oppenheimer”, que lidera con 13 nominaciones, aunque otras películas, incluidas “Barbie”, “Killers of the Flower Moon” (“Los asesinos de la luna”) y “Poor Things” (“Pobres criaturas”) están en la lista.

Horarios, por dónde verlo, nominados y quiénes serán los presentadores, todo lo que tenés que saber de la 96ª edición de la gala.

¿Cuándo son los Oscar?

Se llevarán a cabo el domingo 10 de marzo en el Teatro Dolby de Los Ángeles.

La ceremonia comenzará a las 7 p.m. de Nueva York (0000 GMT), una hora antes de lo habitual, y se transmitirá en vivo por ABC en Estados Unidos y por TNT, TNT Series, y en la plataforma Max (ex HBO Max) en Latinoamérica desde las 21 horas de la Argentina, y la transmisión de la Alfombra roja comenzará a las 19.30.

¿Se pueden ver por streaming?

El programa estará disponible a través de ABC.com y la aplicación ABC con una suscripción. También se puede ver en Estados Unidos a través de servicios como Hulu Live TV, YouTubeTV, AT&T TV y FuboTV. En Latinoamérica, la opción es la flamante Max (ex HBO Max).

¿Quiénes son los presentadores?

Jimmy Kimmel, quien fue el anfitrión de la ceremonia del año pasado, será el maestro de ceremonias por cuarta vez. Eso lo empata con sus compañeros Whoopi Goldberg y Jack Lemmon, y deja a Kimmel sólo detrás de Johnny Carson (5), Billy Crystal (9) y Bob Hope (11) entre los presentadores más recurrentes de los Oscar. “Siempre soñé con ser anfitrión de los Oscar exactamente cuatro veces”, dijo Kimmel.

En el caso de los presentadores, se confirmó la presencia de figuras como Michael Keaton, Jennifer Lawrence, Chris Hemsworth, Dwayne Johnson, Regina King, John Mulaney, Catherine O’Hara, Octavia Spencer, Rita Moreno, Kate McKinnon, Jamie Lee Curtis, Michelle Yeoh y Brendan Fraser y Bad Bunny, entre otros.

¿Cuáles son las películas nominadas a los Oscar 2024?

Las diez nominadas a mejor película son: “American Fiction”; “Anatomie d’une chute” (“Anatomía de una caída”); “Barbie”; “The Holdovers” (“Los que se quedan”); “Killers of the Flower Moon”; “Maestro”; “Oppenheimer”; “Past Lives” (“Vidas pasadas”); “Poor Things”; y “The Zone of Interest” (“Zona de interés”).