La producción de Gran Hermano 2023 vuelve a estar inmersa en un escándalo. Esta vez, el micrófono de un participante quedó abierto y los fanáticos aseguran en redes que se pudo escuchar cómo desde el programa le sugieren a un participante que vaya en contra de otro.

“La producción dejó el micrófono abierto de Nicolás cuando hablaba en el confesionario y se escuchó: ‘¿Hasta que diga Furia lo contrario?’”, destacó un usuario de la red social X al hacer eco del video. Según esta persona, le habrían pedido al jugador que perjudicara a Juliana Scaglione.

“Atención, por favor. Nicolás al confesionario”, dijo la voz de Gran Hermano. Entonces, el participante se levantó y fue al confesionario. Mientras tanto, las cámaras mostraban al resto de sus compañeros en el living. Y si bien se escuchaban todo tipo de murmullos de los participantes, se llegó a captar una parte del ida y vuelta de Nico con la producción. “¿Hasta que diga Furia lo contrario?”, se lo escucha preguntar, lo que generó indignación en las redes.

EL DESCARGO DE XIMENA CAPRISTO TRAS SUS DICHOS CONTRA FURIA

Ximena Capristo hizo un descargo a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram por sus dichos sobre Furia de Gran Hermano que generaron polémica.

“Tengo que aclarar algo que dije hoy en el programa de Georgina que tal vez cayó mal y la verdad que no fue literal lo que dije. La frase era ‘la van a bajar de un hondazo’, que lo sigo pensando por supuesto”, comenzó diciendo.

Luego, continuó: “Lo que pasa que las fans de Furia no soportan que yo hable, no mal de ella, porque yo digo que es una excelente jugadora pero a mí no me gusta ella y si uno dice eso salen todos a atacar”.

“A mí no me importa que me ataquen, yo voy a ser fiel a mis pensamientos y a mi corazón. Una mujer agresiva a mí no me gusta. Entonces lo digo, lo comento y lo voy a seguir haciendo”, advirtió la actriz contundente.