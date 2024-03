Ximena Capristo hizo un descargo a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram por sus dichos sobre Furia de Gran Hermano que generaron polémica.

“Tengo que aclarar algo que dije hoy en el programa de Georgina que tal vez cayó mal y la verdad que no fue literal lo que dije. La frase era ‘la van a bajar de un hondazo’, que lo sigo pensando por supuesto”, comenzó diciendo.

Luego, continuó: “Lo que pasa que las fans de Furia no soportan que yo hable, no mal de ella, porque yo digo que es una excelente jugadora pero a mí no me gusta ella y si uno dice eso salen todos a atacar”.

Furia enojada con Lisandro (Foto: captura Telefe)

“A mí no me importa que me ataquen, yo voy a ser fiel a mis pensamientos y a mi corazón. Una mujer agresiva a mí no me gusta. Entonces lo digo, lo comento y lo voy a seguir haciendo”, advirtió la actriz contundente.

QUIÉNES SON LOS ELIMINADOS DE LA CASA DE GRAN HERMANO HASTA EL DOMINGO 18 DE FEBRERO

El domingo 7 de enero se fue la casa más famosa del país Isabel Denegri por el 56,6 por ciento de los votos, mientras que en la anterior gala de eliminación se fue Wiliams López.

El segundo eliminado del reality fue Axel Klekaylo con el 54,3 % de los votos negativos y el primero en salir de la casa fue Hernán Ontivero, que sacó 52,6% de los votos.

Carla De Stefano se fue de la famosa casa por decisión propia y Catalina Gorostidi resultó eliminada en la quinta gala por el 63,9 por ciento de los votos. En la sexta gala Florencia Cabrera quedó afuera por un 56.8% de los votos.

El domingo 28 de enero dos nuevos participantes se fueron de Gran Hermano 2023, Denisse Belén González y Alan Simone, mientras que los demás fueron salvados por el público para continuar en juego.

La décima eliminada del certamen fue Sabrina, quien se quedó afuera del reality el domingo 4 de febrero con el 40,5 por ciento de los votos contra 34,3 de Manzana y el 25,2 de Agostina.

Lucía fue la más votada con el 47,7 por ciento de los llamados frente al 32,8 de Furia y el 19,5 de Lisandro en la gala del domingo 18 y el pasado 11 de febrero se fue con el 55,5 por ciento de Joel Ojeda.