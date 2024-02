Finalmente, Yésica Frías, la expareja de Exequiel Palacios, se hartó y vendió los recuerdos de Qatar 2022 del futbolista. Además, compartió las imágenes con los compradores. ¿Qué se llevaron? Una de sus camisetas y hasta su deseada medalla de campeón del mundo.

“El comprador de la primera camiseta, una cuota menos...”, expresó la joven, junto a un montón de emojis que expresan alegría y fuerza. Acto seguido, hizo eco de la foto del comprador de la medalla de su ex. “Con mi amigo y Yésica, gracias por la atención, amiga, ojalá la venta sirva de algo”, expresó esta persona, contenta por la reliquia que obtuvo.

Días atrás, Yésica había explicado por qué tal vez vendería algunas cosas de su ex, lo que finalmente hizo. “El departamento no lo quiere terminar de pagar porque no sabía si le iba a quedar a él o no. Quiero que me firme el divorcio. Yo solo le pido lo que me corresponde, ni siquiera los bienes gananciales que tiene en Alemania”, había dicho en Socios del Espectáculo sobre el conflicto por la división de bienes. ¡Tremendo!

“VOY A SUBASTAR TODO PARA PAGAR MI CASA”, ASEGURÓ LA EX DE EXEQUIEL PALACIOS

Con el hogar repleto de recuerdos del Mundial Qatar 2022 en el que todavía era pareja de Exequiel Palacios, Yésica Frías blanqueó: “Yo tengo cosas que él me regaló”

En ese momento, el periodista Matías Vázquez bromeó con que “con una camiseta” que venda le alcanzaría para comprar la parte que resta del departamento, y la influencer admitió: “Es lo que voy a hacer”.

“Vendería lo más importante que tiene como jugador de fútbol para saldar la deuda”.

Sorprendido, el notero de Socios del Espectáculo le consultó si además remataría la medalla dorada y ella afirmó: “Sí. Voy a subastar todo para pagar mi casa”.

“Vendería lo más importante que tiene como jugador de fútbol para saldar la deuda. Hay cosas que no quiero dejar, porque son cosas que hicimos juntos, pero si toca, toca. Porque yo tengo que tener mi techo”, siguió.

“Yo no pido que me mantenga. Pido que por respeto a la mujer con la que se casó y a la que fue la mamá de su bebé no nacido”.

Hasta que se justificó: “Yo también estuve trabajando cuatro años al lado de él. Yo no pido que me mantenga. Pido que por respeto a la mujer con la que se casó y a la que fue la mamá de su bebé no nacido, que por lo menos terminemos como corresponde”.