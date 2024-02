El 28 de julio de 1998, en Río de Janeiro, nacía Sasha Meneghel, quien hoy tiene 25 años. Hija de Xuxa y Luciano Szafir, que se separaron cuando ella tenía cuatro años, ha construido su propio camino en el mundo de la moda.

Xuxa y Szafir llevaron a Sasha al altar en 2021, cuando contrajo matrimonio con el cantante João Figueiredo en una ceremonia deslumbrante en Angra Dos Reis.

Sasha estudió moda en el prestigioso Parsons The New School for Design en Nueva York, donde dio sus primeros pasos en la industria. Hoy no solo es una modelo destacada sino también una influencer exitosa en Brasil.

LAS FOTOS DE SASHA MENEGHEL, LA HIJA DE XUXA

Sasha Meneguel

Sasha Meneguel

Sasha Meneguel

Sasha Meneguel y su marido

Sasha Meneguel y Xuxa

CUÁNDO Y DÓNDE SERÁ LA DESPEDIDA DE XUXA EN ARGENTINA

Xuxa Meneghel ha anunciado su gira de despedida. “Estamos preparando una gira que nos gustaría hacer en 10, 12 lugares de Brasil y por último en Argentina. Será el último vuelo de la nave”, compartió la carismática presentadora.

Xuxa

El itinerario previo a su llegada a Argentina fue anunciado con entusiasmo. Del 22 al 26 de febrero, Xuxa estará en un crucero ofreciendo un show especial bajo el nombre “Navio Carna Xuxa”.

Además, se reveló que hacia julio, se esperan las fechas y el lugar del último show de Xuxa en Argentina, un acontecimiento que ya está generando expectativas entre sus seguidores.