Fiel usuaria a las redes sociales, Zaira Nara comparte distintos momentos de su vida profesional, sus viajes, y su día a día con sus hijos Mailaka y Viggo, frutos de su relación con Jakob von Plessen.

Y esta no fue la excepción. En esta oportunidad, la modelo enterneció a sus seguidores al compartir en TikTok un video retro de su pequeña: “Recién me mandó este video mi amigo, Santi Giorgini. Los extraño. Así me entretenía con los nenes en pandemia sin televisión”, escribió la hermana de Wanda Nara en la red social.

Foto: Captura de TikTok (@soyzairanara) Por: Fabiana Lopez

En las imágenes se ve a la niña imitándola mientras juega a estar en un programa en vivo: “Hola. Estamos en Morfi. Yo soy Zaira Nara y me vine a Morfi con pijama”, se la escuchó a decir con su dulce voz, en referencia al ciclo de Telefe donde su mamá trabajó.

¡Es muy linda!

EL SINCERICIDIO DE ZAIRA NARA SOBRE POR QUÉ TARDÓ TANTO EN OFICIALIZAR SU RELACIÓN CON FACUNDO PIERES

A poco de que se oficializara su relación con Facundo Pieres, Zaira Nara abrió su corazón y reveló los motivos por los que tardó tanto en blanquear que había comenzado una nueva historia de amor con el polista después de haberse separado de Jakob von Plessen, con quien tiene a sus hijos Malaika y Viggo.

“A mí me gusta separar mi trabajo de mi vida íntima y personal. En momentos importantes que hay que bancar. Yo siempre estoy y mi pareja va a estar”, comenzó diciendl la hermana de Wanda Nara en Rumis, el nuevo ciclo de streaming que se transmite desde Punta del Este.

Foto: RS Fotos Por: Fabiana Lopez

“Para mí era todo un tema por mis hijos. La gente, para mí, estaba en segundo plano, el que se separó y tiene hijos me va a entender. Hay un tema con los hijos que cuando ya tienen cierta edad, tenés que primero decírselo a tus hijos”, agregó.

Y siguió: “Yo no estaba preparada para decírselo a mis hijos, ‘mamá está en pareja’; o sea, mis hijos estaban, al igual que yo, haciendo un duelo que para mí llevaba un tiempo y para mis hijos llevaba otro. Es un tema delicado, por eso me tomé todo el tiempo del mundo”.

Por otro lado, Zaira fue contundente al hablar de por qué negó en varias oportunidades su vínculo amoroso con Facundo: “Me chupa recontra mil un huevo lo que digan los demás. Las únicas personas que me importan son mis hijos y el bienestar de ellos. Yo lo voy a hacer en el momento en el que yo sienta que mi hija está preparada para escucharlo, no cuando un conductor o un panelista me diga porque me encontraron”.

“Fueron los dos años más difíciles de mi vida a nivel personal, a nivel carrera fueron los dos años más importantes de mi vida, pero lo que pasaba puertas adentro... Fueron dos años muy jodidos, yo tenía que estar fuerte para mis hijos, me han visto llorar, soy una mamá real”, cerró la modelo, a flor de piel.