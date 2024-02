Inmersa en el mundo desde el espectáculo desde los 10 años de su hija Lali Espósito, contadas fueron las veces que Majo Riera se sumó a alguna polémica.

Sin embargo, esta vez, la mamá de la artista alzó su voz de una conmovedora manera, en medio de la desigual e inaudita arremetida del presidente Javier Milei contra Lali por tener una ideología política diferente a la suya.

Majo le dedicó una canción a Lali, de uno de sus artistas favoritos Joan Manuel Serrat, junto a una foto en la que le está dando un beso a su hija, a quien no necesita defender de los agravios ni acusaciones del máximo mandatario, pero sintió oportuno manifestarle públicamente su amor.

“Tú no, princesa, tú no. Tú eres distinta. No eres como las demás chicas del barrio”, reza el pedacito de la letra de Princesa, la canción con la que la mamá de Lali Espósito acompañó a su hija en un día agitado.

PRINCESA, LA CANCIÓN QUE MAJO RIERA LE DEDICÓ A LALI ESPÓSITO EN MEDIO DEL ESCÁNDALO CON MILEI

Tú no, princesa, tú no. Tú eres distinta. No eres como las demás chicas del barrio. Así los hombres te miran como te miran. Así murmura envidioso el vecindario.

Tú no, princesa, tú no. Tú eres la rosa que fue a nacer entre cardos como revancha a un arrabal despiadado en donde el día se ocupa de echar por tierra toda esperanza.

Tú no has de ver consumida, cómo la vida pasó de largo, maltratada y mal querida, sin ver cumplida ni una promesa, le dice mientras cepilla el pelo de su princesa.

Tú no, princesa, tú no. Tú no has nacido para pasar las fatigas que yo pasé sacándole el dobladillo a un miserable salario que no alcanza a fin de mes.

Tú no, princesa, tú no. Por Dios lo juro: tú no andarás de rodillas fregando pisos, no acabarás hecha un zarrio como tu madre, cansada de quitar mierda y de parir hijos.

Tú saldrás de esta cochambre de muertos de hambre. Ya me imagino la cara de las vecinas cuando aparezcas en limusina a por esta vieja le dice mientras cepilla el pelo de su princesa.

Tú no, princesa, tú no: vuelve temprano... Y la sigue un paso atrás hasta la calle, planchándole con la palma de la mano una arruga que el vestido le hace en el talle. Y, como quien ve a la Virgen subir al cielo, la ve alejarse camino a su primer casting para un anuncio en televisión. La nena vale, la nena estudia danza moderna y declamación.