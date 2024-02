Invitada a La Noche de Mirtha, Viviana Saccone habló de la temporada teatral que hace en Mar del Plata con la comedia El Botones, su extensa carrera, el vínculo con sus hijas y Mirtha Legrand quiso saber acerca de por qué se fue del colectivo de Actrices Argentinas, que se formó en pleno debate del aborto legal, seguro y gratuito.

“En realidad yo me fui hace mucho tiempo. En un reportaje me preguntaron qué pensaba, por qué me alejé, pero la verdad la pregunta era si era partidario. Yo dije que sí. No en cuanto al trabajo que hacen, que es muy bueno, y lo siguen haciendo, pero desde adentro sí sentía que tenía una idea política que por ahí yo no coincidía demasiado con eso”, se sinceró.

“No había sido en malos términos ni nada. Había sido hace mucho tiempo. El que me hace la pregunta fue Ulises, el hermano de Natacha Jaitt en su programa de radio, y yo no me di cuenta que Natacha había estado involucrada con algo y creo que se interpretó que yo dije que las actrices eran partidarias de defender algunas cosas sí y otras no. Yo no me refería a eso”, señaló.

Foto: Web

EL MOTIVO POR EL QUE VIVIANA SACCONE SE FUE DE ACTRICES ARGENTINAS

“Ellas dentro de su postura personal tienen una postura política clara que yo no coincidía. Cuando me lo preguntaron cinco años después que yo me había ido conté esto y se empezó a hablar del tema”, aseveró.

También la actriz contó que tuvo contacto con una de sus integrantes más activas. “Hablé con Anabel Cherubito que me preguntó por qué había dicho eso y ya coincidía con algunas cosas. Yo no comulgo con algunas cosas de ningún partido en general. Puedo estar de acuerdo o no con algunas situaciones, pero no la afiliación a un determinado partido”, se sinceró.