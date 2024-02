Florencia Bertotti aterrizó en México tras 17 años sin visitar el país con el objetivo de llevar su emocionante show, que es todo un éxito. La protagonista de Floricienta compartió las fotos más lindas sobre el escenario e hizo eco del inolvidable gesto de su pareja, Federico Amador, en pleno espectáculo.

“Volvimos recargados con vestuarios nuevos y muy espectaculares. Y qué les puedo decir de este momento... Lo que cantaron ayer no tiene nombre”, expresó Flor a través de sus stories de Instagram, etiquetando a Federico con emojis de corazones.

Uno de los momentos más especiales del show fue cuando Federico se subió al escenario y reinterpretó con Flor parte de una coreografía de la tira Niní, en la cual se conocieron, trabajaron juntos y se enamoraron. Sin dudas, la primera producción de Bertotti que marcó un antes y un después en su vida.

FLORENCIA BERTOTTI RECUERDA CON CARIÑO SU PASO POR FLORICIENTA

Antes de cerrar, la actriz recordó con gratitud su paso por Floricienta, la novela de Cris Morena que, tiempo después, la llevó a la justicia. ¿El motivo? Flor lanzó Niní, su primera producción, que le valió una acusación por “plagio”.

“Sería muy desagradecida si no lo valorara, si no lo tomara como la bendición de que la gente me recuerde con cariño”.

“Con ese programa coseché cariño, amor. Me ve la gente muchos años después y me tiene asociada a un momento lindo o un recuerdo de su infancia, con su familia, de ir al teatro. Sería muy desagradecida si no lo valorara, si no lo tomara como la bendición de que la gente me recuerde con cariño”, cerró en La Divina Noche de Dante.