La semana pasada, Marcela Tauro abrió en Intrusos la posibilidad de una eventual reconciliación entre Luciano Castro y Sabrina Rojas tras conocerse la separación del actor y la cantante, y ahora la mamá de Esperanza y Fausto dio su testimonio.

Luciano y Sabrina se separaron en 2021 tras doce años de romance y matrimonio, con dos hijos en común, y desde entonces ambos rehicieron sus vidas, ella con el Tucu López, y él con Flor Vigna, pero ambos volvieron a la soltería con diferencia de algunos meses.

En este marco, surgieron especulaciones sobre un eventual regreso de la pareja, rumor que Pablo Layus quiso corroborar en Intrusos. “No, ya ahí... nada tengo para decir”, se atajó Sabrina ante la pregunta, aunque luego se animó a decir algo más.

QUÉ DIJO SABRINA ROJAS SOBRE LOS RUMORES DE RECONCILIACIÓN CON LUCIANO CASTRO, SEPARADO DE FLOR VIGNA

“En algunos portales pusieron ‘crece la posibilidad de reconciliación entre Luciano y Sabrina’”, contraatacó Layus. “No, bueno, no. No me puedo hacer cargo de la fantasía de la gente realmente. Pero no, no tengo nada que decir, no es un tema mío, no es un tema que me corresponda”, insistió ella.

Ante la tenacidad de Layus sobre la opción de la reconciliación, Sabrina volvió a la carga. “Cero, con lo que nos costó separarnos. No, no, no, para nada. Además, yo todavía estoy elaborando mi duelo con el Tucu, todavía no cerré las puertas de todo con el Tucu. Me encantaría como alguna otra posibilidad que se pueda dar. Ojalá sí, ojalá no”, dijo, sobre su vínculo con el locutor.

Asimismo, Sabrina confesó que se enteró del fin de la relación de Castro y Vigna por el pequeño Fausto. “Me enteré antes por los nenes porque Lu les había contado. Como papás, nosotros tratamos de anticipar lo que les puede llegar a ellos por las dudas”, cerró la modelo.

