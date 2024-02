Si bien Rusherking y China Suárez se separaron hace tiempo, aún siguen lanzando picantes mensajes en las redes, que Juan Etchegoyen afirma que son indirectas cruzadas. En este contexto, el comunicador reveló en Mitre Live por qué el cantante estaría molesto con su expareja.

“La verdad es que Rusherking nunca pudo olvidar a China y sigue enroscado en ella, lo peor es que él tomó la decisión en su momento y ahora no hay vuelta atrás porque su ex está de novia con su examigo, el señor Lauty Gram. Rusherking no soportó que China se ponga de novia con un amigo y conocido de él y, obviamente, me decían también que desde ese momento Rusher cortó todo tipo de buena onda con su colega; él se siente traicionado”, afirmó el comunicador, muy picante.

Rusherking no soportó que China se ponga de novia con un amigo y conocido de él y, obviamente, me decían también que desde ese momento Rusher cortó todo tipo de buena onda con su colega; él se siente traicionado.

Antes de cerrar, Juan remarcó que, a diferencia de China que ya está en otra, él seguiría enamorado de ella. “Por eso vemos que todo el tiempo hay indirectas y palos de un lado y del otro, China ya lo superó hace rato a Rusher, en su momento estuvo mal pero pasado pisado; cosa que creo Rusher no, más allá de estar con esta chica Mar. Es más, alguien me decía que si llega a tener la chance de volver con Eugenia volvería y que se arrepiente de la determinación que tomó”, cerró, muy picante, rememorando la separación. ¿Qué dirá él?

LA REACCIÓN DE RUSHERKING AL VER A CHINA SUÁREZ CON NUEVO NOVIO

“Apenas llegó la China (al cumpleaños de Lizardo Ponce) con su desparpajo, muy de adolescente, dicen que Rusher la vio y dio pena. Bajó la mirada se puso re triste”, dijo Paula Varela.

Ahí, explicó: “Le pegó muy mal esto y se retiró automáticamente del cumpleaños”.

“Y había llegado hacía una hora, pero se fue para nunca más volver”, cerró Paula sobre el impacto demoledor que le causó a Rusherking la presencia de China Suárez con Lauty Gram, el músico con el que había tenido cierta amistad.