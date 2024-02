A seis meses de haber anunciado que se comprometieron, J Rei visitó Noche al Dente (el programa que conduce Fer Dente por América) y habló a fondo de su historia de amor con María Becerra.

“Yo soy una persona muy transparente en cuanto a la vida. Por más de que yo sea un artista, sigo siendo el mismo. Si me cruzás por la calle, en el barrio, soy el mismo. Para mí es muy importante el amor en cualquier versión, ya sea una pareja, un amigo o un familiar. Siempre fui así”, comenzó diciendo el cantante.

Foto: Captura (América)

“Después de que pasó lo de la música, todo eso te invita, quieras o no, a pasar menos tiempo con tu gente porque te tenés que ir de viaje. Pero siempre que puedo, entrego todo”, agregó, muy profundo.

En canto a sus sentimientos por María, remarcó: “Es increíble. Siento que cuando estás con el corazón en paz y estás bien en cualquier momento de la vida con esa persona, es ahí. Yo salgo de mi casa y estoy feliz; y vuelvo a mi casa y estoy feliz; si estamos lejos, estamos felices y si estamos cerca, también”.

“Literalmente, dejamos la videollamada prendida toda la noche cuando nos vamos de viaje. Dejamos el celu en la mesita de luz y con el velador prendido. Yo siento que soy una persona muy sensible, muy emocional. Quizá la gente que no me conoce y me ve por redes sociales no conozca esa parte de mí”, cerró J Rei, muy enamorado.

DESCONSOLADO LLANTO DE REI AL ESCUCHAR CANTAR A MARÁ BECERRA EN LOS PREMIOS GARDEL 2023

Uno de los momentos más emocionantes que se vivió en la 25ta edición de la entrega de los Premios Gardel 2023 que se llevó a cabo en el Movistar Arena, se dio cuando María Becerra deleitó a los presentes con su show.

Vestida con un increíble vestido azul con brillos, la artista desplegó todo su talento en el escenario al entonar sus famosos temas y, además de tener la ovación de todo el público, María logró que su pareja, Rei, quebrara en llanto al verla.

“Estoy feliz de que él esté acá también y que además esté nominado”.

Movilizada por estar acompañada por el hombre que conquistó su corazón, la joven se sinceró en una nota que le dio a la revista Gente: “Nunca tengo la oportunidad de que venga mi familia... así que para mí esto es importante... Estoy re feliz porque cuando voy a las alfombras rojas nunca hay ningún ser querido mío dando vueltas y verlo a él es súper bonito”, expresó. Y cerró, muy contenta también por el éxito que atraviesa su pareja: “Estoy feliz de que él esté acá también y que además esté nominado”.