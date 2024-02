Si bien su paso por Bailando 2023 y el streaming del Bailando terminó con una escandalosa y mediática renuncia, Zaira Nara dejó atrás cualquier conflicto y sorprendió al hablar de su cachet cuando la contrataron.

“Yo fui de jurado porque me caen bien ellos (sus compañeros) y porque me pareció un desafío hacer algo distinto en mi carrera, pero fui de jurado invitada y no cobré un peso”, reveló la hermana de Wanda Nara en una nota que dio a LAM.

Foto: Captura (América)

“Fui porque me parecía increíble poder reemplazar a Pampita, que para mí es una de las número uno en la Argentina”, agregó. Y cerró, contundente: “Me llamaron y yo les dije ‘chicos, siempre que me necesiten, estoy’. Y la verdad es que mi agenda estaba bastante igual que la de Pampita”.

PAULA CHAVES REVELÓ SI SU HIJA FILIPA EXTRAÑA A SU MADRINA, ZAIRA NARA

Si bien no hubo cambiamos en la relación de Paula Chaves con Zaira Nara y la distancia entre ellas sigue intacta, la actriz (que se encuentra en Carlos Paz haciendo temporada con su obra Misterio en la cabaña) reveló si Filipa -su hija menor, fruto de su relación con Pedro Alfonso, quien también tiene a Olivia y Baltazar- extraña a su madrina.

“Es un tema muy personal de nosotras. Es agotador, es la vida misma. Hay que empezar a naturalizar eso, todos tenemos momentos en la vida donde se unen amistades y después se terminan”, expresó Paula, contundente, en una nota que dio a Agarrate Catalina, el ciclo radial que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez.

Foto: Web

Por otro lado, la entrevistada no le esquivó a la consulta sobre si su niña extraña a su madrina Zaira, a quien ya no ve tras el distanciamiento: “Fili es muy chiquita, no se da cuenta tanto de las cosas. Veremos qué dice el tiempo”, remarcó. Y cerró, tajante: “Vivo el presente, la vida irá diciendo qué pasa”.