El descargo de María Becerra sobre los retoques estéticos que se hizo, cuestionando los mensajes malintencionados que recibe sobre su cuerpo, sirvieron para que Sandra Borghi le de su apoyo en Mediodía Noticias. Incluso, reconoció que vivió lo mismo cuando publicó en su Instagram fotos en la playa.

“No saben los cuestionamientos de por qué tenía las costillas acá o allá. Si no te gusta, tenés la opción de no seguir. ¡Chau! ¡Afuera!”.

“Ponen ‘te pudiste colágeno’ y te lo cuestionan. O te ponen ‘no te queda bien eso’. Señora, ¿cuál es el problema?”, empezó revelando. “En el verano me enojé porque me dijeron ‘competís con tu hija y por eso estás extremadamente flaca y ya no te queda bien’”, aseguró.

La conductora del noticiero admitió que la afectó los comentarios hirientes de las redes. “Decían que tenía las costillas para afuera. Yo, después de tres embarazos ‘muy grandes’ porque me comí todo, básicamente, se me abrieron las paredes abdominales”, explicó.

Foto: Captura de TV

SANDRA BORGHI, AL CRUCE CONTRA QUIENES CRITICARON SU CUERPO POR SUBIR FOTOS EN BIKINI

“Se me hizo una diástasis abdominal. Yo no puedo hacer abdominales, como hace todo el mundo, porque tengo las paredes abiertas. Eso se opera”, detalló. “Cuando nació mi última hija el médico me dijo si quería que entre un cirujano para cerrarme las paredes”, recordó la periodista que es mamá de Josefina, Valentín e Isabella.

“Mi pregunta fue ‘¿y a la bebé cuándo la veo?’. ¿Y la teta cuándo se la doy?’. ‘No, ahí entrás en quirófano. La teta se la das como cinco horas después’, me respondió. “Ahí fue ‘no, traeme a la bebé’. No me animo”, rememoró, sobre el parto de su última hija.

“Está perfecto la gente que lo hace porque te podés herniar y es un tema de salud. Pero no saben los cuestionamientos de por qué tenía las costillas acá o allá”, puntualizó, para terminar, dando un sano consejo. “Si no te gusta, tenés la opción de no seguir. ¡Chau! ¡Afuera!”, concluyó, filosa.