El explosivo ataque de furia de Flavio Mendoza contra sus propios empleados quedó registrado en un escandaloso audio, y dejó muy mal parado al productor por la inusitada catarata de insultos discriminativos que lanzó.

“Entonces callate la boca, si vos no lo resolviste con él el tema de las putas pantallas es un problema de ustedes, del área de ustedes porque se empatan, la luz de la pantalla con la luz de él. Mínimamente se tienen que juntar y decir ‘¿Quién baja la luz? No lo tengo. Ok, cuando lo tengas me ocupo con vos’ Es eso”, comenzó el audio de la bronca de Flavio.

En ese punto, ante las excusas de sus empleados, Mendoza se sacó: “Ay chicos por favor. Son unos pu… de mie... Vos sabés que yo soy pu…, que chu… pi…, pero no soy pu… como ustedes”.

“Ay chicos por favor. Son unos pu… de mie... Vos sabés que yo soy pu…, que chu… pi…, pero no soy pu… como ustedes”.

Tras el exabrupto, se desbordó con expresiones xenófobas: “Vos no se lo decís en la cara como me lo decís a mí. Son todos unos extranjeros de mie…, maricones de mie… todos. Acá los pongo en evidencia. Háganse cargo, mari… de mie… Eso es ser pu…, no chup… una pi…”.

“Son todos unos extranjeros de mie…, maricones de mie… todos. Acá los pongo en evidencia. Háganse cargo, mari… de mie… Eso es ser pu…, no chup… una pi…”.

El audio inédito lo pasaron Lío Pecoraro y Fernando Piaggio en El Run Run del Espectáculo (Crónica), y no precisaron cuándo fue grabado o a qué espectáculo se refería Flavio Mendoza.

LA FRUSTRACIÓN DE FLAVIO MENDOZA POR LOS PROBLEMAS DE SU ESPECTÁCULO

“Ninguno se hace cargo de lo que se tienen que hacer cargo. Háganse cargo sino levanto este show de mierda”, exclamó Flavio enajenado antes de advertir a un tal Maxi por responsabilizar a otro Luis.

“Me estreso, no tengo ganas de estar en esto. Yo tenía que tener un año sabático no hacer esta mie… ¡Con gente de mie…!”, continuó.

“Con esta mie… de show. Porque no era así. Este show era un libro que no tenía nada”, cerró Flavio Mendoza furioso.