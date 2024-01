Felizmente en pareja con Nicolás Occhiato, Flor Jazmín Peña le respondió a Agustín Franzoni, influencer con el que vivió una historia de amor hasta septiembre pasado.

Franzoni dijo que no le fue indiferente el romance de Flor con Nico, y deslizó picante: “Les garpa”.

FLOR JAZMÍN PEÑA HABLÓ DE AGUSTÍN FRANZONI Y DE SUS FILOSAS DECLARACIONES

Notero: -¿Sos de tener el chip de la televisión puesto?

Flor Jazmín Peña: -No, no.

Notero: -¿Sabés de dónde viene la frase?

Flor: -Sí, lo escuché. Nunca voy a tirar algo negativo. Si tengo que arreglar algo con alguien lo charlaré con esa persona. Entiendo que desde ahí venga lo del “chip de la televisión”.

Notero: -Franzoni dijo como que no te creyó, en la nota que nos diste a nosotros.

Flor: -Yo todo lo que dije fue real. Estoy contenta. A él lo adoro y está todo bien.

“Hoy por hoy estamos distanciados... Pero nos amamos y, como todos los vínculos, hay momentos en los que uno se ausenta un poco por diferencias”

Notero: -¿Sentís que él está dolido por el quiebre de la pareja?

Flor: -Nosotros nos separamos hace bastante. Entre nosotros las cosas están muy claras. Yo lo amo a Franzo. Siempre fue un tipazo conmigo.

Notero: -¿Hablaste después de la nota que dio con Socios?

Flor: -Hoy por hoy estamos distanciados, y es entendible porque hemos sido pareja. Bueno, creo que no lo estructuraría. Tenemos un gran vínculo, que fue lo que él mismo dijo en la nota. No fue noviazgo, no es amistad, es mucho más que eso. Nos amamos y, como todos los vínculos, hay momentos en los que uno se ausenta un poco por diferencias. Pero no creo que nos perdamos porque hay un amor muy real.

Notero: -¿No hay rencores?

Flor: -No, no hay rencores. Está todo bien.

Notero: -Si podés establecer un vínculo más de amigos, ¿lo harías?

Flor: -Obvio, me encantaría. Es un tipazo Franzo.

QUÉ DIJO AGUSTÍN FRANZONI SOBRE SU EX FLOR JAZMÍN PEÑA Y DE NICO OCCHIATO

La segunda semana de enero, a pocos días de que Flor Jazmín Peña y Nico Occhiato blanquearan su romance en Luzu TV, Agustín Franzoni le dio una nota a Socios del Espectáculo y fue muy picante.

El influencer y expareja de Flor Jazmín lanzó que el romance les “garpaba” a los integrantes de Nadie Dice Nada y dejó entrever que no veía real a Peña cuando hablaba ante las cámaras sobre su ruptura o sobre su noviazgo con Occhiato.

“Ella se pone el chip de la televisión. Yo la conozco y sé que dice lo que todo el mundo quiere escuchar. Yo no me voy a poner el chip y decir ‘felicidades’, pero ojalá que estén bien y les vaya bien. Soy un ser humano. Obvio que me afecta… Su nota me pareció un poco cualquiera”, dijo Agustín.