Ni bien Coti Romero quedó eliminada del Bailando 2023 tras haber perdido ante el enfrentamiento con Alexis “Conejo” Quiroga en el teléfono, la exparticipante de Gran Hermano 2022 armó las valijas y aterrizó en Corrientes, provincia de la que es oriunda, para estar presente en el cumpleaños de su abuelo.

Antes de regresar el lunes a Buenos Aires por la final del reality, Coti está aprovechando la estadía en su casa familiar para pasar tiempo de calidad con sus seres queridos y relajarse a full en la piscina. En este contexto, impactó a sus seguidores de Instagram con una sensual producción de fotos en el agua.

En las imágenes se puede ver a Coti luciendo una microbikini regulable de color beige con entramado negro, mirando muy sensual hacia la cámara con el cabello húmero pero bien peinado, estilo “wet” y sosteniendo un trago en lata mientras se apoya en una colchoneta inflable. ¡Una sirena!

COTI ROMERO APUNTÓ CONTRA JULIETA POGGIO POR SUS DECLARACIONES QUEDARSE AFUERA DE BAILANDO 2023

“Me alegra mucho porque, para ser de la gente que no me banca tanto, sabe mucho de mí. Sabe lo de Cris Vanadía, lo de Charlotte Caniggia. Sabe toda mi historia”, ironizó la ex del Conejo Quiroga.

“Igual la quiero a Juli”, aseveró, pero Ángel de Brito fue letal. “Sí, se nota que se quieren”, le arrojó, a puro sarcasmo.

Sin embargo, Coti se mantuvo. “Dejamos todo atrás, pero cuando puedo, te hinco”, se despachó. Destacó que el certamen de Marcelo Tinelli la había fogoneado en las disputas mediáticas. “Es show y yo sé lo que es show. Si tengo que pelearme con alguien, lo hago”, concluyó, a pura honestidad brutal.