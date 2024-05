En medio de la andanada de críticas que recibió por su manejo de la ira de Juliana “Furia” Scaglione durante los episodios de los últimos días en Gran Hermano, Santiago del Moro salió a dar la cara y hasta se animó a opinar del pedido de restitución del perro Arturo.

El conductor fue abordado a la salida de la radio en la que hace El club Del Moro por Alejandro Castello al que llamó “Juan”, después de reconocer “lo mucho que lo quiere”. “Paro para saludarte porque sos lo más, te quiero mucho, pero no quiero quilombo de nada”, se defendió.

Foto: Instagram (@santidelmoro)

Cuando Castelo le reclamó que “él sabe más que nadie” sobre la dura vida del notero, Del Moro volvió a esquivar cualquier polémica. “Por eso paro. Siempre la mejor. Te di una nota hace una semana”, agregó, apurando el paso hacia su automóvil.

SANTIAGO DEL MORO SE PRONUNCIÓ SOBRE EL CONFLICTO ENTRE GRAN HERMANO Y LAS RESCATISTAS DEL PERRO ARTURO

“Conozco el juego más que nadie, pero no puedo hablar porque no quiero más quilombo. Estoy feliz trabajando”, dijo Del Moro, cuyo exabrupto sobre sus críticos tuvo amplia repercusión.

Ante esto, el notero quiso saber qué pasarán con el perrito Arturo. “Está bárbaro. Está divino Arturo. Es lo más, y aparte está con su dueño”, dijo Del Moro, que al ser consultado por el reclamo de las rescatistas se lavó las manos: “No tengo nada para decir”.

El Perro Arturo de Gran Hermano (Foto: captura Telefe)

“No quiero irme así”, le reprochó a Castello y reconoció: “Me siento feliz haciendo un programa que amo, con laburo y cansado”. “No quiero quilombo de nada y no voy a decir nada sobre la violencia. Estoy haciendo mi trabajo, soy un trabajador de esto y hago un programa que a mucha gente le gusta y a otra no tanto, como dije”, agregó, y aseguró que las críticas “suman”.

