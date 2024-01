Cuando Florencia Cabrera (34) contó en Gran Hermano 2023 que trabajó con Jésica Cirio (38), quedó florando la idea de que la conductora de La Peña de Morfi la había destratado, y la última eliminada del reality aclaró sus polémicas declaraciones respecto de las campañas publicitarias que compartieron.

“Yo conté que viví situaciones (incómodas) cuando fui a producciones de fotos, pero no lo dije por Jésica”, aclaró de entrada en Implacables.

Entonces, la modelo pluz size se explayó “Dije que fui a campañas en donde hay chicas que quizá ya están acostumbradas a trabajar juntas, y ver el cuerpo diferente no les copa. Y eso lo vivimos muchas modelos”.

La última eliminada de Gran Hermano modela para la misma marca de lencería que Jésica Cirio.

“A mi me contratan. Si les gusta o no mi cara es mambo de ellas. A mí me están pagando para estar ahí”, enfatizó indignada.

LA RELACIÓN LABORAL DE FLORENCIA CABRERA DE GRAN HERMANO CON JÉSICA CIRIO

En ese punto, Florencia Cabrera aclaró cómo es su vínculo laboral con Jésica Cirio: “Con Jési somos de una marca de lencería, trabajamos ahí. Pero ella hace su camáña y yo la mía. No nos cruzamos”.

“Con Jési somos de una marca de lencería, trabajamos ahí. Pero ella hace su camáña y yo la mía. No nos cruzamos”.

“Sí estamos en la cara de la marca, pero no laburamos juntas”, precisó.

Jésica Cirio.

Al final, Flor de Gran Hermano 2023 despegó a Jésica Cirio de la polémica en que había quedado envuelta por supuesta discriminación: “Trabajamos como imágen en alguna que otra acción, pero no estamos en campañas juntas. No labuamos juntas”.