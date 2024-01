Desde hace varias galas Santiago del Moro se devuelven halagos con Agostina Spinelli, una de las participantes de Gran Hermano 2023, juego al que accede con humor pero que llevó a que alguno de sus seguidores se pregunten acerca cómo está su corazón. En pareja desde adolescente con su esposa, María José Sánchez, el animador fue tajante sobre el momento sentimental que atraviesa.

El conductor respondió preguntas de sus seguidores en Instagram. “¿Estás soltero?”, le preguntaron y él contestó con una romántica foto junto a su compañera. “No”, zanjó, junto a una selfie que se tomó con su mujer dándole un beso en la mejilla.

Santiago junto a su pareja son padre de Catalina, Amanda y Santa y en varias ocasiones se refirió a su esposa como su mayor fuente de apoyo en su carrera profesional y su gran amor.

MARIANO PELUFFO REVELÓ QUÉ OPINA DEL GRAN HERMANO DE SANTIAGO DEL MORO

Entre los varios conductores que tuvo Gran Hermano a lo largo de sus once ediciones, Mariano Peluffo logró darle su impronta al reality, logrando momentos muy recordados, y ahora opinó sobre el trabajo de Santiago del Moro.

El conductor de Qué mañana (El nueve) habló con Tomás Dente en Entre nos y reconoció que “hay pocos programas hechos a la medida del conductor”, y en este sentido citó a Bendita. “A mí me han tocado, por suerte, los que nunca han sido ‘el programa de Mariano’”, agregó.

En este sentido, Mariano explicó que “le podés dar tu impronta” a los programas. “Creo que hoy Santi del Moro le da a Gran Hermano una cosa personal que me parece que está buenísima, y lo hemos hablado por teléfono con él, incluso antes de que arrancara el ciclo”, recordó.

“Él lo llevó para un lado… Yo se lo decía y nos reíamos: ‘Lo estás haciendo tipo Los juegos del hambre’, como una competencia”, recordó con una sonrisa. “Y por ahí cuando estaba yo era más formal Gran Hermano, cada uno le pone su impronta, pero los programas funcionan igual”, señaló.

Más tarde, Peluffo retomó el tema, al recordar las preguntas que recibió cuando Del Moro tomó la posta en la conducción. “Me preguntaban si no me daba cosa de que lo conduzca otro y la verdad que no. Hay laburo para todos y Santi lo hace fantástico, y le puso su impronta”, reconoció.