Marcelo Tinelli, enamoradísimo de Milett Figueroa, adelantó su viaje a Perú para conocer a la familia de su novia. En este contexto, la actriz, que conoció al conductor gracias al Bailando 2023, sumó detalles acerca de este viaje especial que están planeando desde hace semanas.

“Sí, me estoy yendo en febrero a Perú, si todo sale bien, me estoy yendo con Marcelo. Viene a visitar a la familia. Él sí conoce Perú, fue en 2014 para unos trabajos. Ya conmigo es diferente porque va a conocer a los demás familiares”, especificó Milett en diálogo con El Streaming del Bailando 2023.

Acto seguido, aclaró si Tinelli asistirá a los programas de su país que sueñan con entrevistarlo. “No creo que vaya (a los programas), él cuando viaja es porque quiere estar cómodo, suficiente es con lo que trabaja (acá), es workaholic mal, le insisto en que descanse un poquito más”, sentenció la actriz, con firmeza. ¡Un paso más!

MILETT FIGUEROA LAMENTÓ HABER TENIDO QUE RENUNCIAR AL BAILANDO POR SU LESIÓN

Milett aseguró que la entristeció haberse tenido que ir del certamen por una lesión.

“Nunca pensé que iba a ser eliminada por una lesión. Me costó aceptarlo, soy bastante competitiva. Siempre me ha gustado llegar hasta el final. Pensé en infiltrarme, pero soy alérgica a los corticoides. No me pudo infiltrar...”.

“Quería despedirme de diferente manera, con un baile o algo así, o con lo que estaba preparando, pero bueno, en el momento que estuve lo disfruté un montón, disfruté muchísimo esa temporada y bueno, aproveché muchísimo para dar a conocer mi país, mi gastronomía, conocí el amor, al amor de mi vida como le digo”, cerró, de nuevo mostrándose muy enamorada de Tinelli.