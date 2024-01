Todo mal entre Joel y Lisandro en Gran Hermano 2023. Los participantes tuvieron una discusión en medio de la gala, exactamente luego de que el “azafato” fue elegido por el público como el primero en abandonar la placa de nominados. En ese momento, lo tildó a Licha de “falso” y “caradura”.

Joel: “Está grabado y se sabe. Me pareció muy caradura”.

El tripulante de abordo lo encaró, luego de que el musculoso, en su rol de líder, lo eligió para que vaya al teléfono. “Me hubiera gustado que me digas otra cosa cuando me elegiste. Me dijiste que me pusiste en placa para sacarla a ella”, marcó, mientras apuntaba a Agostina.

“No te tendría que haber dado ninguna explicación”, fue la defensa de Lisandro. “Está grabado y se sabe. Me pareció muy caradura”, siguió Joel, molesta mientras el otro repetía que “no tendría que haber dado explicaciones”.

PICANTE CRUCE DE JOEL CON LISANDRO TRAS SALVARSE DE LA PLACA EN GRAN HERMANO 2023

El “azafato” mientras recibía abrazos de alegría de algunos de sus compañeros, continuó acusando al asesor financiero de haberle jugado por atrás. “Por lo menos no seas falso”, señaló.

“Me invitaste a hacer pan. Dijiste que le ibas a poner ‘Joel a tu hijo’ y nada que ver”, continuó. “Si yo te digo de hacer panes eso no significa que seamos amigos”, se defendió Licha, en medio de tensísimo clima.

En ese momento, Lisandro realizó un mea culpa. “Di una explicación de mierda de por qué te mandaba a placa. La próxima no doy explicaciones”, concluyó.