Hernán Caire abrió su corazón en una entrevista íntima con Tomás Dente en su programa, Entre Nos, en el que fue sorprendido al aire con el saludo de su hija, Valentina, quien le dedicó dulces palabras que provocaron que su padre se quebrara en llanto de la emoción.

“Hola papá, quiero decirte lo orgullosa que estoy de vos, de que seas mi papá. Te amo, te admiro y quiero agradecerte por estar siempre ahí. También, por ayudarme a ser mejor persona cada día. Sos el mejor papá del mundo”, le dijo la adolescente, muy dulce, mirando a cámara.

““Es el orgullo de mi vida y el amor eterno de mi vida, mato y muero por Valentina”.

Entonces, sin poder contener las lágrimas, Hernán se emocionó. “Es el orgullo de mi vida y el amor eterno de mi vida, mato y muero por Valentina. Después de ella, la vida es un antes y un después, porque cambian las prioridades”, sentenció, visiblemente emocionado.

ASÍ SE ENTERÓ NAZARENA VÉLEZ DE QUE HERNÁN CAIRE LE ERA INFIEL

Nazarena Vélez contó la tremenda manera en que se enteró que Hernán Caire le era infiel cuando eran pareja. “Un día vi videos”, reveló la panelista en LAM.

“Él tenía el problema en la cabeza de filmarte sin tu consentimiento. Tenía atrás del televisor una camarita, y lo encontré revisando el departamento de él”, detalló.

Nazarena Vélez y Hernán Caire.

Al final, reveló cómo se sintió en ese momento: “Imagínate, yo tenía 22 años, el corazón me latía. Las otras mujeres no me importaron, me importó verme a mí, casi me muero”.