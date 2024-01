Pico Mónaco, a la espera de su segundo hijo con Diana Arnopoulos, contó por primera vez a qué se dedica desde que se retiró del tenis, en 2017. El extenista explicó que tiene una empresa, que se llama Summa, que ya cuenta con oficinas en Londres, Madrid, Miami y Buenos Aires.

“Todo comenzó cuando con Mariano Zabaleta empezamos a dialogar y en paralelo surgió una charla con Diego Schwartzman, que es un gran amigo a quien quiero un montón. En el mejor momento de su carrera nos eligió para representarlo y fue la primera persona con la que trabajó la empresa. Él nos abrió las puertas para después representar a un montón de atletas y también a Gabriela Sabatini”, reveló en diálogo con la revista Forbes.

“Nos dedicamos a representar deportistas y tenemos varias verticales de negocios”.

Acto seguido, explicó a qué se dedica su proyecto. “A representar deportistas y tenemos varias verticales de negocios. En un principio comenzamos con la representación de ciertos tenistas profesionales y después pudimos expandir a otros deportes”, contó sobre Summa, que tiene oficinas en Londres, Madrid, Miami y Buenos Aires.

PICO MÓNACO REVELÓ QUE NUNCA QUISO SER ENTRENADOR

Pico sigue ligado al tenis, pero desde un costado empresarial, ya que nunca quiso ser entrenador.

El mes pasado, Pico Mónaco y Diana Arnopoulos anunciaron que van a tener su segundo hijo.

“No me veía como un entrenador viajando todo el tiempo. Me di un espacio cuando me retiré de un año, año y medio, para ver de qué modo me iba a vincular con el tenis. Quería encontrarle la vuelta desde qué lado yo lo podía pulir mejor sin estar viajando tanto y sin ser entrenador”, explicó.

Y cerró remarcando que siempre le interesaron las finanzas. “Cuando fui tenista profesional siempre tuve una inquietud comercial, de invertir, y me gustaba la parte financiera. De hecho, durante mi carrera hice un montón de inversiones en el mundo del desarrollo inmobiliario”, cerró, contento por su presente.