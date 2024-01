Este viernes se conoció la difícil situación económica por la que está pasando Morena Rial y fue su abogado, Alejandro Cipolla, quien reveló de qué vive la influencer tras quedarse en la calle.

“La está tratando de remar, pero los números no le dan. Ahora se encuentra en Buenos Aires para ver si surge alguna propuesta laboral que pueda ayudarla”, dijo el letrado a TN Show.

Entonces, el profesional contó cómo se las arregla en este momento: “Su idea es volver a Córdoba en un futuro. No espera nada de Jorge Rial porque está resignada”.

“Es fácil criticarla, pero nadie se pone en sus zapatos. Su situación es crítica. Ella tiene sus publicidades y varias cosas que le sirven, pero no es suficiente”, expresó Cipolla sobre la hija del periodista.

EL TRABAJO QUE LUIS VENTURA LE OFRECIÓ A MORENA RIAL QUE ELLA DEJÓ

A finales del 2023, Luis Ventura reveló en Empezar el Día que le ofreció trabajo a Morena Rial en una revista y que ella luego dejó: “Ella quería hacer cosas de fotografía y le ofrecí que vaya de fotógrafa a la revista Paparazzi”.

“Después le ofrecí el departamento de fotografía de diario Crónica donde estaba Carlos, mi hermano más chico, le dije que él la iba a formar. Arrancó y después finalmente no quiso. No se si no quiso o no la dejaron”, dijo Ventura.