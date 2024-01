Lejos de sus diferencias quedaran en la casa de Gran Hermano, Catalina Gorostidi e Isabel de Negri volvieron a discutir en un tremendo cara a cara que mantuvieron en A la Barbarossa, el programa que conduce Georgina Barbarossa por Telefe.

Así fue el tenso cruce en vivo:

Cata: -Hace dos segundos dijiste que no, qué raro. Qué raro, Isabel. Rarísimo lo tuyo. Recién hablando, fingiendo un poco demencia, Isabel me dice ‘yo no sé si quiero volver a entrar a la casa porque, la verdad, tengo tantos problemas. Ya no quiero volver’”.

Foto: Captura (Telefe)

Isabel: -Vos sos jugadora. Yo estoy jugando con vos.

C: - Ah, ¿estás jugando conmigo?

I: -Yo juego con el ‘vuelvo´o ‘no vuelvo’ con vos. No te lo voy a decir a vos si vuelvo o no vuelvo.

C: -Yo no comparto los modos de Isabel adentro de la casa. Ella me planteó recién ‘Furia las sacó de a una y ahora se va a unir a Zoe y Rosina’. No, eso lo querés hacer vos, cariño. Lo querías hacer vos y no te salió. Cuando te juntaste con Furia, ella no te dio ni bola. A Zoe le pediste hasta la parte de debajo de la bikini y claramente, no te la quería dar. Pobre, Zoe, mi amor. ¡Un límite te pido! Yo ni había visto tus puteadas hacia mí. Yo, por lo menos, te las dije en la cara. ¿Están mal? Están re mal, pero yo voy de frente siempre y digo todo en la cara. Vos siempre ibas por atrás.

I: -Mi estrategia iba por otro lado. Fijate que ahora te digo las cosas en la cara porque estamos afuera de la casa. No me creas nada igual de lo que digo.

C: -No porque yo no soy nada de lo que vos dijiste, ni que soy mala médica, ni tenés contactos para sacarme

I: -Yo no dije que eras mala médica. No te puedo juzgar porque no te conozco.

C: -Obvio. Y otra cosa. Yo dije que vos tenías dos hijos enfermos, ¿mentí en algo?

I: -No, pero no era necesario. Mis hijos lo vieron.

C: -Yo, de tus hijos, no dije nada. Te cuento que te metiste a Gran Hermano y vos misma contaste las cosas que tienen tus hijos., Yo no dije nada.

I: -Sí, claro. Lo conté llorando y preocupada.

C: -Vos preocupate por tus hijos, no por mí que no hice nada.

¡Qué momento!

ISABEL APUNTÓ CONTRA CATA TRAS QUEDAR ELIMINADA DE GRAN HERMANO

La tremenda pelea de Cata con Emma en Gran Hermano generó todo tipo de repercusiones. Y a poco de haber quedado eliminada del reality de Telefe, Isabel apuntó sin filtro contra la joven, con quien también mantuvo fuertes cruces dentro de la casa.

“Cata misma dijo que era tóxica, yo no digo que lo sea. Para mí, ella es una persona insegura que se defiende a través de la agresión”, comenzó diciendo la exparticipante en Gran Hermano, la noche de los ex. Y agregó: “Ella es muy agresiva y la estoy justificando, digo ‘debe ser porque es una persona muy insegura’”.

Por otro lado, la exhermanita destacó a Emma, quien compartió su dura historia de vida en el programa: “Emma es un tipazo, es un buen tipo”, remarcó. Y cerró: “Yo lo vi llorar de verdad, sufrir, y escuché toda su historia”.