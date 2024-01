Wanda Nara y Mauro Icardi, que están instalados en Turquía, regresaron a Argentina. Según Ana Rosenfeld, la letrada amiga de la familia, la conductora tenía que atender un compromiso laboral en Buenos Aires y el futbolista no dudó en acompañarla de cerca, lo que quedó expuesto en las redes.

Recién llegada a su país, luego de haber comprado un mate y sus galletitas favoritas, que solo se consiguen acá, la conductora sorprendió a sus seguidores de Instagram con una sensual sesión de fotos con Mauro a pies de la piscina de la espectacular casa en la que están instalados.

En las imágenes se los ve en traje de baño, mientras él la abraza a ella por detrás y ambos sonríen hacia la cámara; también, dándose besos y acariciándose antes de tirarse juntos a la piscina, contentos por haber vuelto a su país aunque sea por poquitos días. ¡Mimosos!

¿POR QUÉ WANDA NARA Y MAURO ICARDI REGRESARON A ARGENTINA?

En medio de una nota que dio para LAM y ante la pregunta de Ángel de Brito sobre cuáles son los motivos por los que Wanda Nara arribó a la Argentina, Ana Rosenfeld dio algunos detalles de su amiga y representada en vivo.

“Wanda vino por un tema laboral, pasó por Buenos Aires, y tengo entendido que se va a Brasil para hacer su segundo videoclip”, comenzó diciendo la abogada en el programa que conduce De Brito por América.

“Obviamente, cada vez que va a Buenos Aires, no deja de revisar su salud, que está muy bien, pero cada 6 meses creo que ella hace controles médicos. Viene por pocos días y llegó con Mauro Icardi”, agregó.

Y sobre qué proyecto tiene como figura a la hermana de Zaira Nara, Ana cerró, misteriosa: “No lo puedo decir porque tenemos pacto de confidencialidad que me incluye. Wanda me llamó y me dijo ‘Ana, del contrato que firmamos y por el cual estoy trabajando, no se puede decir nada’. Este contrato, el octavo, es nuevo, lo firmamos hace 3 días. Pero siempre es referido a la tele. Los últimos fueron marca, pero este es tele y es muy bueno”.