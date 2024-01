Florencia Bertotti viajó con su pareja, Federico Amador, y sus hijos a Europa para recibir el 2024 con alegría. ¿Qué destino eligió esta familia para arrancar bien arriba el año? Países Bajos. Actualmente, están recorriendo Ámsterdam, ciudad signada por su sistema fluvial, ¡mucho mayor que el de Venecia!

“¡Muy feliz Año Nuevo! Les deseo un 2024 con muchos lindos momentos”, expresó Flor, junto al emoji del corazón, al pie de una foto mostrando su cancherísimo look en la vía pública mientras recorría la ciudad.

También, hizo eco de otras imágenes con su familia tomando café, paseando por las callecitas más lindas a pesar de la lluvia y hasta comiendo panchos con Federico.

A estas vacaciones, la actriz llevó a Vito y Ciro, los hijos que tuvo Amador con María José Becherucci. También, se sumó Romeo, su hijo con Guido Kaczka.

JUAN GIL NAVARRO RECORDÓ LA DECISIÓN DE IRSE DE FLORICIENTA

“No fue una decisión fácil ni para mí ni para los productores, porque había un final que ya estaba pensado con determinadas características para hacerse afuera inclusive. Y eso hubo que modificarlo”, explicó.

“Me acuerdo de que había gente que me preguntó si era por plata. Pero de ninguna manera. Los que me conocen saben que yo jamás le pondría una daga a alguien para decirle que me dé tanta plata”, concluyó Juan Gil Navarro.