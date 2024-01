El desparpajo con que Sofía Jujuy Jiménez (32) habló sobre cómo actuaría frente a una propuesta indecente de parte de una pareja sorprendió a todos, y justificó su postura con elocuencia.

“Me encantaría ser la permitida en una pareja”, aseguró la protagonista de Permitidos en Socios del Espectáculo.

Perplejo, Matías Vázquez indagó: “Ah, ¿en un trío?”.

Sofía Jujuy Jiménez en Permitidos, la obra de teatro.

A lo que la modelo, que debutará el viernes en el Paseo la Plaza, replicó vehemente: “Exacto. Eso sí. Pero que no se metan en mi pareja”.

Al final, Jujuy Jiménez fue por demás elocuente: “Si me invitan y yo me meto re voy como tercera persona. Me encanta. Pero que sea algo charlado entre todos. Que nadie quede mal”.

SOFÍA JUJUY JIMÉNEZ EXPLICÓ CÓMO SE SIENTE RESPECTO DE SUS PROPIOS PERMITIDOS

En contraste, Sofía Jujuy Jiménez se mostró mucho más celosa y reacia a invitar a otro a sumarse a su cama matrimonial.

“Nunca tuve permitidos. No me animo. No quiero permitidos”, afirmó.

Y aclaró: “Si estoy en una relación de novia no habilitaría permitidos. Estando soltera sí me sumaría a otra pareja”.

A pesar de todo, Jujuy reconoció que en el pasado había disculpado infidelidades… ¿A Juan Martín del Potro o al Pelado López? ¡Porque a Bautista Bello no le perdonó el “desliz” en Brasil!