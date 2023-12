El violento episodio que protagonizaron Furia y el Paisa en Gran Hermano 2023 resultó menos grave de lo que parecía, y por eso la producción decidió sancionar con dureza a ambos participantes, pero sin llegar a la pena máxima de la expulsión.

Así fue que luego de que se comunicara la decisión final del Big se produjo un incómodo silencio que rompió Juliana Scaglione con una carcajada nerviosa, mientras Williams López estaba con una notoria cara de bronca y preocupación.

“¿Alguien va a hablar?”, preguntó irónica la más polémica de la casa. Y continuó provocadora: “¿Qué es? ¿Un minuto de silencio?”.

Lo que nunca pasó y todos juzgaban lógico era que Furia y el Paisa se disculpen para luego ensayar una conversación que los lleve a conocerse mejor.

Furia ante el silencio del Paisa: “¿Qué es? ¿Un minuto de silencio?”.

CÓMO SERÁ LA PRÓXIMA PLACA DE NOMINACIÓN DE GRAN HERMANO 2023

De fondo se escuchó a una hermanita admitir que “la placa va a ser una masacre”, y Furia se jactó de ser la villana: “Yo ya sabía que estaba nominada”.

Juliana Furia Scaglione.

Entonces, Coti Gorostidi blanqueó: “Ahora va a caer otra persona”. Por lo que Juliana acotó desafiante: “Va a ser más divertido para la gente. Ahora van a tener que votarse entre ustedes, chiquitos”.

Williams Paisa López.

Todo ese tiempo eterno estaban esperando que Santiago del Moro volviera a conversar con ellos, y el Paisa Williams López permaneció mudo, a diferencia de Furia Juliana Scaglione, que cerró: “La verdad es que me están re perdonando. ¿Por qué no me dejan ir ya?”.