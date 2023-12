Desde que decidió radicarse en Uruguay, en el inicio de la pandemia de covid-19, Susana Giménez no volvió a conducir su clásico ciclo de entretenimientos en Argentina, pero eso estaría por cambiar el año próximo y Lorna Gemetto se encargó de recordarle que debe adaptarse a la crisis económica local.

Este fin de semana Susana habló con la prensa en el país vecino, con motivo de la reposición de la obra Piel de Judas, que marcará su retiro definitivo de los escenarios, ya que se siente cansada.

En este marco, Susana recibió un ramo de flores de manos de Lorna, su eterna admiradora, que “cruzó el charco” en ómnibus para verla en primera fila en el teatro. “¿Pero cuántas horas tardaste?”, quiso sabere la diva, y la mujer le respondió que “no tantas”.

Susana explicó por qué decidió retirarse en Uruguay y no en Argentina, su tierra natal. “Gustavo (Yankelevich) dijo ‘Ya la hicimos en el invierno en Argentina. Y yo le dije ‘Mirá Gustavo, yo la hago si me despido, porque la verdad que me mata’”, reveló.

En ese instante, Lorna le aconsejó: “Susana, hacé un Gran Rex para los argentinos pobres, que sale como 150 dólares venir como gasolera como vengo yo. Para los argentinos pobres, una función en el Gran Rex”.

Susana vive en La Mary, su chacra de Punta del Este.

“Pero Lorna, ¿qué sos? ¿Kirchnerista?”, le preguntó Susana en medio de risas de los presentes. “¡No, Susana! ¡Vos sabés bien que yo les voté en contra para que vos vuelvas! Yo los odio porque te hicieron cosas malas”, se defendió Lorna en un video que viralizó Farándula show.

